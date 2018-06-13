【華冠投顧】市場無方向等待FED會議結果

藍慶賜 分析師

觀察日 K 線，大盤延 10 日均線震盪走高，市場無方向等待 FED 會議結果。強勢族群被動元件、MOSFET、AD 光跌概念股漲多回檔，離岸風電概念股跌深反彈，為 6 月底離岸風場召標先行暖身。而資金轉換需要時間，接下來會換到哪些族群仍需觀察。另外，投信季底作帳重昌股可持續追蹤。

(2375)智寶開高震盪走低，尾盤又拉高，收盤價再創波段新高，智寶已經連續漲停 3 天，今天開高震盪洗盤是很正常的現象，如果害怕震盪幅度太大的操作者可採獲利一半來實現獲利。另外，PCB 軟板上游的 (3645) 達邁、(3144)新揚科、(4939)亞電，盤中也是洗很大，股價則是輪流上漲。

特斯拉概念股今天表現平平漲跌互見，特斯拉生產線升級，生產量大幅提升，6 月底達成周生產量 5000 輛的目標。可留相關概念股 (3665) 貿聯 - KY、(1536)和大、(2421)建準、(3019)亞光、(4739)康普、(4721)美琪瑪，一個題材剛開始時通常是個股輪動，然後才是整體族群同步飆漲形成比價效應。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估