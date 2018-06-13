威健擘畫發展不同產品策略 因應產品世代交替需求變化

威健 (3033)106 年營收 519.29 億元，年成長 18.72%，稅前淨利約 8.27 億元，年增 75.64%。威健今日召開股東會，董事長胡秋江表示，今年仍將以去年的營運基礎，繼續努力，並指隨著下游客戶電子產品新開發，及產品世代交替需求變化，公司將積極因應各區域市場相關電子產業發展重心，發展不同產品策略。威健今年累計前 5 月營收 223.59 億元，較去年同期 182.11 億元，增加 22.78%。胡秋江指出，公司營運區域以大中華區、東南亞區為主。在產品開發處的規劃及積極爭取下，成功代理了國內、外知名廠商的產品線，甚或成功維持或擴增上游原廠間整併後的代理權延續。



胡秋江接著表示，3C 電子產品應用領域持續站穩腳步外，也積極技術支援原廠與客戶在新興應用領域相關的 IC 產品，以新增公司業務版圖，提供客戶對產品應用的技術支援，及協助客戶節省研發費用及縮短產品上市時間。



威健指出，現階段公司開發產品解決方案以多項消費性電子、工業控制、車用 (含電動汽車) 電子及電源控制性產品為主，並對伺服器、人工智慧、加密貨幣引申挖礦需求、物聯網、Type C 等相關應用產品方案開發，投入各項資源。



展望今年，胡秋江說，仍將以去年營運基礎繼續努力，隨著下游客戶電子產品新開發，及產品世代交替需求變化，公司將積極因應各區域市場相關電子產業發展重心，發展不同產品策略，並及時有效佈局，爭取相關關鍵零組件產品線代理組合。



此外，胡秋江表示，公司將整合集團資源，在提升營運經濟規模同時，檢視產品線組合經營效益，兼顧規模及獲利。而對於今年相關產品銷售成長性，威健認為，雖具挑戰性，但仍具成長性。

