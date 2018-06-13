【異動股】汽車板塊快速拉升走強 金杯汽車(600609-CN)直線漲停

午後，汽車板塊快速拉升。截至發稿，金杯汽車(600609-CN)直線漲停報4.6元，亞夏汽車(002607-CN)漲停報15.11元，東風汽車(600006-CN)漲6.51%報4.58元，一汽夏利(000927-CN)漲5.42%報4.28元，安凱客車(000868-CN)漲4.5%報5.57元，渤海汽車(600960-CN)漲3.65%報6.25元，亞星客車(600213-CN)、一汽轎車(000800-CN)等紛紛拉漲近3%。

消息面上，據媒體報道，6月13日，百度Apollo在CES Asia展會上宣布將與現代汽車面向全球市場共建統一汽車平台，深度合作自動駕駛。此外，百度方面還表示，公司明日將與寶馬在展會上簽署合作協議，圍繞人車交互及車家互聯展開合作。

據中國汽車工業協會統計分析，2018年5月，汽車産銷環比略有下降，同比保持增長。1-5月，汽車産銷均呈增長，增速比1-4月小幅提升。

5月，汽車生産234.44萬輛，環比下降2.26%，同比增長12.84%;銷售228.77萬輛，環比下降1.37%，同比增長9.61%。其中：乘用車生産195.42萬輛，環比下降2.28%，同比增長11.82%;銷售188.94萬輛，環比下降1.30%，同比增長7.89%。商用車生産39.01萬輛，環比下降2.15%，同比增長18.25%;銷售39.83萬輛，環比下降1.66%，同比增長18.62%。

1-5月，汽車産銷1176.80萬輛和1179.24萬輛，同比增長3.84%和5.71%，增速比1-4月提升2.06個百分點和0.93個百分點。其中乘用車産銷992.29萬輛和990.08萬輛，同比增長2.96%和5.09%;商用車産銷184.51萬輛和189.17萬輛，同比增長8.89%和9.10%。産銷增速均比1-4月有所提升。

國信證券認為，5月汽車産銷同比呈較快增長，前十企業增速高於行業，汽車出口同比較快增長，汽車行業銷量增速中樞下移，逐步向成熟期過渡，行業集中度提升有望加速。關稅下調政策好於預期併且對行業影響有限。我們持續看好汽車行業投資機會，推薦整車龍頭上汽集團、優質零部件星宇股份、寧波高發、華域汽車和東睦股份，關註福耀玻璃與宇通客車。

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