滬深兩市弱勢震蕩滬指跌0.75% 工業富聯開板成交超110億

今日早盤，滬深兩市股指集體小幅低開，滬指隨後一直在低位維持震蕩走勢。創業板指與滬指的走勢類似，同樣較為疲軟。截止上午收盤，上證綜指下跌0.75%，報3,056.69;深證成指下跌0.86%，報10226.82;創業板指下跌0.91%，報1697.20。

從盤面上看，鋼鐵、海南、券商信託、豬肉概念、集成電路等板塊漲幅居前;中韓自貿區、語音技術、微信小程序、環保工程、有色金屬、ST概念、園林工程等板塊跌幅居前。

個股方面，中興通訊(000063-CN)今日復牌，意料中超818萬手巨量賣單封住跌停板報28.18元;獨角獸工業富聯(601138-CN)今日打開一字板，成交額超過116億元，佔到滬市成交額的八分之一左右。南京證券登陸A股暴漲44%;中公教育借殼上市，亞夏汽車(002607-CN)16日現14個漲停;業績承諾釋放利好，深深寶A連續3日漲停;債權人申請公司重整，*ST保千(600074-CN)連續三日漲停;終止重大資産重組，中葡股份(600084-CN)復牌跌停;“無力償還”債權計劃復函曝光，營口港(600317-CN)觸及跌停;瑞貝卡(600439-CN)、捷順科技(002609-CN)等閃崩股繼續跌停;千山藥機(300216-CN)2017年年報被“非標”，連續三日跌停。

截止11:30分，今日滬股通淨流出0.97億，深股通淨流入3.16億。

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