功率半導體MOSFET缺貨發酵 台股相關公司股價暴漲

據懷新資訊報道，近期功率半導體金氧半場效電晶體(MOSFET)及絕緣閘雙極電晶體(IGBT)缺貨潮持續發酵，目前大廠手中庫存均降至1個月以下，已低於2-3個月的安全庫存水準。茂矽、漢磊等代工大廠訂單已滿到年底，第三季已確定漲價5-20%。受行業利好刺激，台灣産業鏈公司股價全線暴漲，代工企業茂矽年初至今股價漲幅超過3倍，MOSFET廠大中股價月漲幅超過1倍。

MOSFET是一種廣泛用於3C、汽車電子等領域的場效晶體管，市場空間達60億美元。由於MOSFET廠轉進車用電子市場，導緻高壓及低壓MOSFET持續缺貨併連帶IGBT供貨吃緊。IDM大廠去年以來沒有擴增MOSFET産能，而家電、無線充電等需求持續釋放且將迎來旺季。業内預計MOSFET缺貨情況將延續到明年，價格將逐季調漲。

受益於行業高景氣，國内相關公司有望分享行業紅利。公司方面，揚傑科技(300373-CN)、捷捷微電(300623-CN)、士蘭微(600460-CN)等與MOSFET相關。

來源：證券時報

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