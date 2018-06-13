【大行報告】花旗：中興通訊(00763-HK)目標價15元

美國商務部公布，旗下工業和安全局(BIS)中興通訊(000063-CN)(00763-HK)《替代的和解協議》。根據協議，中興將繳付合計14億美元(約109.2億港元)民事罰款，包括在60日內一次性支付的10億美元、在90日內支付4億美元託管金，然後禁令才會解除，中興接受10年的監察期。

中興通訊自今年4月17日起停牌，A、H股今日復牌。A股停牌前報31.31元人民幣；H股報25.6港元。

花旗發出報告，指中興通訊因為要支付巨額罰款，今年將錄得巨額虧損，而美國事件令其在已發展的市場市佔率流失。該行給予中興通訊沽售評級，H股目標價較停牌前跌40%至15元。分析員指，中興通訊A股今日亦將受壓。

據中興通訊公告，未來10年中興將進入監察期。在BIS簽發2018年6月8日命令後30日內，中興將更換公司和全資子公司深圳中興康訊的全部董事會成員。更換董事會成員後30日內，公司應在董事會設立由三位或以上的新獨立董事組成的特別審計/合規委員會。董事長可擔任該委員會委員，但不可擔任該委員會主席。

同時間內，中興通訊將與公司及中興康訊的現任高級副總裁及以上所有的高層領導，以及任何參與、監督BIS於2017年3月簽發的建議指控函或2018年4月15日拒絕令所涉行為或其他對該等所涉行為負有責任的管理層或高級職員解除合同，並且禁止中興通訊及其子公司或關聯企業再聘用上述人員。

中興通訊還需自費聘任一名獨立特別合規協調員，負責協調、監察、評估和匯報中興通訊及其全球子公司或關聯企業在監察期內遵守1979年《美國出口管理法案》、條例、協議和2018年6月8日命令的情況，向中興通訊總裁和董事會、BIS匯報。

中興通訊將提交9份遵守美國出口管制法律的審計報告，而獨立合規監察官任期屆滿後，剩餘6份審計報告將由協調員完成。中興通訊亦須加強出口管制培訓，對象包括領導、管理層及僱員、全球子公司等。此外，公司將全面評估2018年4月15日拒絕令和協議對2018年第一季度報告的影響，重新編制及披露2018年第一季度報告。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)