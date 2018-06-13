華爾街大佬Tudor Jones：聯準會升息太慢 美股年末還有一大波漲幅

曾成功預言了 1987 年股災的傳奇對沖基金經理、凈身家 45 億美元的 Tudor Investment Corp 創始人 Paul Tudor Jones，周二在接受 CNBC 採訪時，再次重申了對美國貨幣與財政政策的悲觀預期。

與「老債王」葛洛斯一樣，Tudor Jones 也看衰美國公債，預言 10 年期美債殖利率到年底前會漲到 3.75%。在 2 月致客戶信中，他寫下了一個名句：「如果在持有美債和手握一塊燒得滾燙的煤之間做選擇，我會選擇煤塊，因為我最多隻會失去一隻手。」

他在周二的採訪也屢爆金句。如果由他來執掌聯準會，基準利率應該再高 150 個基點，或較現有區間（1.50%-1.75%）翻倍。疊加了減稅和支出增加的財政政策，將令美國預算赤字很快突破 1 兆美元，占 GDP 比重為 5%，在非經濟衰退的和平年代聞所未聞。

他認為：

我們的財政政策仿佛來自另一個星系，而同時貨幣政策又極度寬鬆，這正是美股如此亢奮的原因。

他也堅持了一貫觀點，即通過保持低利率，聯準會和主要央行吹起了一個金融泡沫。美國經濟已屬 40 年來最佳，處於甚至超越了充分就業的狀態，聯準會卻痴迷於「過時且危險」的通膨率目標 2%，導致已遠遠落後於升息曲線，即犯下了政策錯誤。

他再一次重申，將通膨目標設定在 2% 太隨意了（arbitrary）。從 1970 年以來，美國非常長期的平均通膨率是 1.9%，但這一均值存在「向上偏誤」，即被戰爭時期的通膨上漲拉高了。由於聯準會一直在等待核心 PCE 持續達標，縱容了風險資產估值過高。伴隨財政寬鬆，會繼續推漲美股。

Tudor Jones 認為，正是拜聯準會和財政政策所賜，市場如今「昏了頭」，他說道：

這不可持續。我們如今是實質利率為負，我們如今的利率水平和歷史上任何一次股市頂部都不同，我們處於和平時期卻保持 6% 的財政赤字，而失業率只有 3.8%。所以，我認為這一切終將被高通膨逼迫下的聯準會所終結。我們將重演歷史，這一切都曾經歷過。

他預測，美股在今年底時會迎來一波瘋狂的漲勢（go crazy），特別是在 11 月國會中期選舉結束後會顯著跳漲，但這是不可持續的。他也預計美國基準利率會從第三季下旬或第四季初開始迎來一波跳漲，即聯準會為了遏制通膨走高需要激進升息，最終會導致經濟收縮甚至衰退。

在 3 月與華爾街頂級投行高盛的對話中，Tudor Jones 建議今年的投資者最好增持現金，或者買入大宗商品等硬資產（hard asset），並避免持有美債。因為美債在各類指標上都屬於史上最貴，既被超量估值，也被過度持有。這個推薦與「股神」巴菲特致股東信的要旨不謀而合。