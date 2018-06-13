【統一證券】盤前分析－利多股持續輪動、台股乖離修正後多頭將再起

◆盤勢分析

川金會和平落幕，但本周接續仍有 FOMC 會議及美中貿易戰關稅課徵清單等不確定性事件干擾。對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份 - 本周 FED、ECB 及日本央行皆將舉行利率決策會議，將牽動利率、匯市走向。FED 將於 6/13 舉行 FOMC 會議，預期將宣布升息一碼，雖有美中貿易戰因素干擾，但美國勞動就業及 ISM 等經濟數據強勁，目前預期今年升息 3 碼與 4 碼機率各半。歐洲央行則將於 6/14 舉行利率會議，關注重點在於是否提出終止購債計畫，有望促使歐元跌勢止穩。在 FED 升息及 ECB 或將終止 QE 購債，貨幣政策呈現緊縮，但此舉反應歐美景氣復甦力道強勁，股市將由資金面轉進景氣復甦的基本面行情。

第二、川金會和平落幕。美國總統川普及北韓領導人金正恩於 6/12 在新加坡舉行高峰會順利和平落幕。此次高峰會，為美國及南北韓建立嶄新的關係，川普並邀請金正恩出訪白宮，會中簽訂北韓將朝無核化方向發展，降低地緣政治風險。

第三、技術面觀察。台股上周挑戰高點失敗，在日 K 線與月線乖離擴大之下，本周指數拉回修正。雖 KD 指標，K 值自 80 以上向下穿越 D 值出現死亡交叉，但目前各期均線仍呈多頭排列，且在月線突破半年線、季線後，台股下檔支撐已向上墊高至月線 10938 點位置，對多方有利，盤堅格局不變。

第四、MOSFET 需求熱。由於電動車及汽車工業 4.0 產生更多高壓 MOSFET 需求，國際大廠包括 VISHAY、Infeneon 及 ON-SEMI 等退出中低壓產品，將產能移轉至生產高壓 MOSFET，導致應用於 NB、主機板等傳統中低壓產品出現缺貨現象，加上上游矽晶圓漲價及晶圓代工產能供不應求而調漲代工價格，因此 1Q18 起，中低壓 MOSFET 產品已出現漲價現象。除可留意 MOSFET 族群杰力、大中；亦同步看好上游晶圓代工廠嘉晶及漢磊。