5月交銀中國財富景氣指數微升 不動產投資意願回落

中國國有商業銀行交通銀行(601328-CN)(03328-HK)周二發布的最新一期交銀中國財富景氣指數較上期微升。調查結果顯示，中國各地對房地產市場堅持調控政策的持續，令小康家庭目前的房地產投資意向落入不景氣區間。

交通銀行金融研究中心報告顯示，5月交銀中國財富景氣指數為141點,較上期升1點。在三個一級指標中，除投資意願與上期持平外，經濟景氣意願指數和收入增長指數分別上漲1個百分點和2個百分點。

報告指出，住建部發文表示堅持調控政策的連續性穩定性，認真落實穩房價、控租金，降杠桿、防風險，調結構、穩預期的目標任務。受多個城市的首套房貸利率上浮影響，小康家庭目前的不動產投資意願有所減弱。

交通銀行首席經濟學家連平指出，前期出台的限購、限貸、限售等措施，已令房地產調控組合招數達到極致，但是在長效機制建設上仍缺乏有效措施。目前國內的監管基調主要是對購房需求進行打壓，卻不在供給上下功夫，例如增加土地供應及提高房企投資意願，這會令房市調控陷入尷尬境地。

「在近階段，一線城市的不動產將成為「凍產」，二線及部分三線城市將成這一階段國內房市的中堅力量。」交銀金融研究中心研究員夏丹預計。

在各種流動投資產品方面，銀行理財產品的投資意願上升最為明顯，也是小康家庭最為青睞的投資產品。從持有率看，銀行理財、股票和「寶類」理財產品(以余額寶為代表的貨幣基金)仍是小康家庭持有前三的投資產品。

交通銀行自2010年10月起，每兩個月公布一次交銀財富景氣指數，每次收集約1,800個家庭樣本，以綜合體現國內小康家庭的財富景氣狀態及其發展趨勢。受訪家庭要求為：京滬廣深等核心城市的家庭稅後年收入在12萬元人民幣以上，成都的家庭年收入為10萬元以上，其他城市的家庭年收入在8萬元以上。

路透上海6月12日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)