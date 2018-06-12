中國5月M2貨幣供應同比增8.3%

一、廣義貨幣增長8.3%，狹義貨幣增長6%

5月末，廣義貨幣(M2)餘額174.31萬億元，同比增長8.3%，增速與上月末持平，比上年同期低0.8個百分點;狹義貨幣(M1)餘額52.63萬億元，同比增長6%，增速分别比上月末和上年同期低1.2個和11個百分點;流通中貨幣(M0)餘額6.98萬億元，同比增長3.6%。當月淨回籠現金1702億元。

二、5月份人民幣貸款增加1.15萬億元，外幣貸款減少45億美元

5月末，本外幣貸款餘額132.89萬億元，同比增長12%。月末人民幣貸款餘額127.31萬億元，同比增長12.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1個和0.3個百分點。當月人民幣貸款增加1.15萬億元，同比多增405億元。分部門看，住戶部門貸款增加6143億元，其中，短期貸款增加2220億元，中長期貸款增加3923億元;非金融企業及機關團體貸款增加5255億元，其中，短期貸款減少585億元，中長期貸款增加4031億元，票據融資增加1447億元;非銀行業金融機構貸款增加142億元。月末，外幣貸款餘額8700億美元，同比增長6.1%。當月外幣貸款減少45億美元。

三、5月份人民幣存款增加1.3萬億元，外幣存款減少136億美元

5月末，本外幣存款餘額176.16萬億元，同比增長8.5%。月末人民幣存款餘額171.02萬億元，同比增長8.9%，增速與上月末持平，比上年同期低0.3個百分點。當月人民幣存款增加1.3萬億元，同比多增1972億元。其中，住戶存款增加2166億元，非金融企業存款增加139億元，財政性存款增加3862億元，非銀行業金融機構存款增加2144億元。月末，外幣存款餘額8010億美元，同比增長2.8%。當月外幣存款減少136億美元。

四、5月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.72%，質押式債券回購月加權平均利率為2.82%

5月份銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交81.3萬億元，日均成交3.7萬億元，日均成交比上年同期增長25%。其中，同業拆借日均成交同比增長101.9%，現券日均成交同比增長44.9%，質押式回購日均成交同比增長16%。

5月份同業拆借加權平均利率為2.72%，分别比上月末和上年同期低0.09個和0.16個百分點;質押式回購加權平均利率為2.82%，分别比上月末和上年同期低0.28個和0.1個百分點。

五、當月跨境貿易人民幣結算業務發生4315.6億元，直接投資人民幣結算業務發生2641.7億元

2018年5月，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分别發生3010.4億元、1305.2億元、1054.4億元、1587.3億元。

來源：中國人民銀行網站

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