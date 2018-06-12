央行：5月末社會融資規模存量182.14萬億元 同比增長10.3%

初步統計，5月末社會融資規模存量為182.14萬億元，同比增長10.3%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為126.1萬億元，同比增長12.6%;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.49萬億元，同比下降5.9%;委託貸款餘額為13.33萬億元，同比下降3.4%;信託貸款餘額為8.52萬億元，同比增長16%;未貼現的銀行承兌匯票餘額為4.53萬億元，同比增長0.9%;企業債券餘額為19.14萬億元，同比增長8.3%;非金融企業境内股票餘額為6.87萬億元，同比增長11.7%。
從結構看，5月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的69.2%，同比高1.4個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款餘額佔比1.4%，同比低0.2個百分點;委託貸款餘額佔比7.3%，同比低1.1個百分點;信託貸款餘額佔比4.7%，同比高0.3個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比2.5%，同比低0.2個百分點;企業債券餘額佔比10.5%，同比低0.2個百分點;非金融企業境内股票餘額佔比3.8%，同比高0.1個百分點。
來源：中央人民銀行網站
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