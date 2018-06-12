三大股指午後走強 大消費板塊再度爆發

今日早間，滬深兩市小幅高開，隨後一路走低，滬指盤中一度跌近0.60%，創今年來新低，最低點達3034.10點。隨後，保險、石油和券商等拉升反彈，滬深兩市股指先後止跌反彈併翻紅。午後，三大股指震蕩上行，市場人氣回暖，個股呈現普漲態勢。滬指收報3080.55點，漲0.91%，成交額1545億。深成指收報10315.28點，漲1.38%，成交額1966億。創業板收報1712.77點，漲1.43%，成交額626億。

盤面上，白酒、食品飲料、家電等大消費板塊再度爆發，保險、煤炭等權重輪番表現，有色、園區開發、公交、造紙等板塊跌幅居前。

熱點板塊方面，釀酒板塊持續走高，順鑫農業(000860-CN)漲停，古井貢酒(000596-CN)、今世緣(603369-CN)等股漲超5%。值得一提的是，貴州茅台(600519-CN)午後一度漲超3%，股價重上800元，再創歷史新高。

小米概念股午後拉升走強。同益股份(300538-CN)、京泉華(002885-CN)漲停，奮達科技(002681-CN)、深天馬A(000050-CN)等個股紛紛拉升漲超2%。2018年6月7日晚，在證監會發布《存託憑證發行與交易管理辦法(試行)》等9份文件為國内CDR發行掃除障礙、打開通道的當天，小米集團迅速向證監會提交了CDR發行申請併獲得受理。6月11日淩晨，這份萬眾矚目的CDR招股書在證監會挂網。

飲料食品板塊再受資金追捧，來伊份(603777-CN)、深深寶A(000019-CN)等4股漲停，海天味業(603288-CN)、安井食品(603345-CN)等多股大漲超3%。

對於A股來說，本周將進入重磅事件密集落地的時間窗口，消息面任何風吹草動都有可能對市場走勢産生巨大影響。美聯儲將召開議息會議，6月加息幾無懸念且年内有可能加息三次，這是美聯儲此前向市場傳遞出的信號，目前全球投資者都在關註會不會有比較大的預期偏差出現。廣州萬隆表示，再考慮到銀行資管新規疊加MPA考核，6月宏觀流動性存在加大缺口。雖然央行擴大了MLF擔保品範圍，但從官媒再度吹風的表態來看降準的可能性依舊存在。綜合來看，不難預見為了規避不確定性本周場内多數資金依舊會處於觀望狀態，無量行情下多空均難有大動作出現，除非消息面傳出超預期利好或利空。

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