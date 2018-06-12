〈川金高峰會〉點石成金的金正恩：中國國際航空漲逾2%

北韓領導人金正恩前往新加坡與美國總統川普會面時，市場人士直言，金正恩所乘坐著的中國國際航空 Air China (601111-SH) 飛機，就是要給外界一個很明顯的訊息：別把中國排除在外。

週二 (12 日) 川金會順利進行，中國國際航空 Air China 股價盤中亦聞訊大漲 2.55%，報每股人民幣 11.65 元。

中國國際航空股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

北韓領導人金正恩自 2011 年 12 月上台執政以來，金正恩從未搭乘如此遙遠的 4000 多公里旅程。而中國提供的航班也代表著在最緊張的局勢內，冷戰盟友仍然同心協力。

分析師們認為，針對性地刊登了國航波音 747 的照片顯示了北韓對於「主權」的定義，首爾東國大學朝鮮研究教授表示，照片象徵著北韓仍需要中國的幫助。Nottingham 大學中國政策研究所所長 Jonathan Sullivan 認為，北京應與金正恩就「川金會」，早已模擬過許多談話選項。

圖：afp

根據飛行追蹤網站 Flightradar24 的報導，北韓機組人員週日 (10 日) 於北京航空領域突然改變了飛機信號 (callsign)，隨即向中國南部飛行，此外，交通較繁忙的北京至新加坡路線也「意外」的空曠，也未有民航班機在航道附近。

考慮到朝鮮老化的飛航部隊，北京政府為了顧及金正恩的人身安全，也對此提出協助，就如同金正恩父親金正日也很害怕飛行，只乘火車。