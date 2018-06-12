貴州茅台(600519-CN)午後盤中漲超3.5% 股價再創歷史新高

今日，白酒板塊再度集體大漲，貴州茅台早盤高開0.29%報778.00元，隨後震蕩走高。午後，貴州茅台(600519-CN)延續強勢發力上攻，股價再破800元大關，盤中一度漲超3.5%，股價最高見報803.5元，再創歷史新高。截至發稿，貴州茅台漲2.94%報798.52元，成交金額超35億元，總市值超10030億。

隨著A股正式納入MSCI，貴州茅台備受滬股通資金青睞。複盤今年以來滬股通前十大活躍股，貴州茅台無疑是滬股通平台上交易最為活躍的個股。而茅台一季報披露後，多家券商也隨之上調茅台的目標價。其中，中金公司給出925元的目標價引人注目。

從資金的角度看，今年以來，101個交易當中，滬股通淨流入貴州茅台113.63億元。

進入5月以來，多家券商研報中提及貴州茅台的目標價。

今年一季度，貴州茅台歸屬上市公司股東淨利潤85.07億元，同比增長38.93%，保持較快的增長速度。相比而言，2016年一季度淨利潤同比增長率為12.01%，2017年為25.24%。

同花順統計數據顯示，5月以來，有6家券商在貴州茅台的研報當中給出了相應的目標價。其中，中金公司給出925元的目標價最高，華泰證券給出729.25至758.42元的目標價最低。

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