【異動股】小米概念股午後拉升 同益股份(300538-CN)等股漲停

午後，小米概念股拉升走強。截至發稿，同益股份(300538-CN)漲停報35.48元，奮達科技(002681-CN)漲停報11.52元，合興包裝(002228-CN)漲5.25%報5.01元，老板電器(002508-CN)漲4.45%報36.85元，森霸傳感(300701-CN)、瀛通通訊(002861-CN)漲逾3%，共達電聲(002655-CN)、深天馬A(000050-CN)等個股紛紛拉升漲超2%。

據報道稱，預計小米最快7月9日和10日分别在上海和香港上市。小米最快於6月25日至28日公開招股，6月28日定價。另一個方案是，於7月16日和17日分别在上海和香港上市，6月29日至7月5日公開招股，7月5日定價。

另據消息，小米將會爭取6月25日起在港招股，力爭成為近兩年新股集資王，但受CDR影響，港股集資額或由546億港元降至390億港元。

平安證券指出，小米公司是具備成長性及稀缺性的標的，值得投資者重點關註。

廣發證券在研報中指出，在“製造強國”、“新雙創”、“一帶一路”、“新零售”等政策及産業戰略趨勢推動下，小米産業鏈整體將充分受益，具體包括“生態鏈+供應鏈”兩大受益鏈條，受益順序中，小米生態鏈終端産品生産商最為受益，業務佔比大的小米代工公司其次受益，最後是供應鏈零部件公司。

財通證券也表示，當下應關註小米業務收入彈性較大的優質公司，包括主力攝像頭模組供應商(也是此次小米8透明探索板結構光模組供應商)歐菲科技、無線充電供應商合力泰、主力ODM廠商聞泰科技、小米電池主力供應商欣旺達、面板供應商深天馬A。

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