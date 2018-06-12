川普「四處樹敵」 最受傷的是美國豬

川普將貿易保護的「子彈」四處掃射，「倒下去」的卻是美國的豬肉產業。而那些養殖較為集中的地區恰恰是川普的票倉。

為了報復川普政府推出的鋼鋁關稅，美國豬肉的兩個最大海外市場出手了，開始徵收高額關稅。

上周墨西哥宣布，將向從美國進口的豬腿肉和肩胛肉徵收 20% 的關稅，於 6 月 6 日生效。同時，該國宣布對其他國家的進口豬肉提供免稅配額。

中國國務院關稅稅則委員會宣布，自 4 月 2 日起，在現行適用關稅稅率基礎上，對原產於美國的豬肉及製品加徵稅率為 25% 關稅。這意味著，進口美國豬肉的關稅稅率從 12% 提高到了 37%。

這兩個國家的報復性徵稅措施直指川普的票倉——愛荷華州、印第安納州和北卡羅來納州等豬肉養殖區。這些都是共和黨占據優勢的地區，其農業選民的選票 2016 年幫助川普贏得大選。愛荷華州豬肉產量最高的地區蘇郡當時有超過 80% 的選民支持川普。

下圖紅色部分為 2016 年美國大選中川普拿下的州：

在中墨兩國反擊之前，美國貿易代表署首席農業談判代表 Gregg Doud 就曾表示，比起任何其他大宗商品，豬肉更可能成為報復性關稅的目標。

墨西哥一直是美國豬肉行業的最大客戶。去年，墨西哥自美進口的豬肉在美國出口的豬肉中占比達到 23.7%。

美國豬肉出口收入中有 17% 來自中國，在國內外市場都沒銷路的豬蹄、豬耳、內臟等豬下水卻在中國市場消化了 60% 以上。按數量計算，中國是美國豬肉的第二大出口市場。去年美國出口到中國的豬肉產品金額高達 11.6 億美元。

不過，作為全球最大的生豬生產國和豬肉消費國，中國對進口豬肉的依存度僅為 2.3%，美國在其中的占比並不高，主要來源國是歐洲、加拿大，而且今年國內的供應量預計還會進一步增加。

中國海關數據顯示，今年第一季累計進口豬肉 32.4 萬噸，年增率減少 6.4%；價值 39 億元人民幣，年增率下降 10.5%；進口均價每千克 12 元，年增率跌 4.4%。其中，六成以上進口豬肉來自歐盟，達 21.3 萬噸；自加拿大進口 4 萬噸，美國進口 3.5 萬噸。

量化美方的損失

雪上加霜的是，偏偏川普鋼鋁關稅是在美國豬肉行業前景開始變得黯淡之際推出的——經過四年的養殖擴張，美國市場上充斥了太多的豬源供應，豬肉產量已創出歷史新高。

在這種情況下，美國豬肉比較依賴出口。美國豬肉生產者委員會（NPPC）數據顯示，2017 年每頭生豬的平均產值為 149 美元，其中出口帶來的產值在 53 美元以上。

華爾街日報此前稱，即使沒有政治因素摻雜在裡面，美國豬肉行業本身已經是一個非常脆弱的市場。

英國金融時報援引印第安納州珀杜大學 (Purdue University) 農業經濟學家 Chris Hurt 的預計稱，今年，每頭豬將使生產商虧損 11 美元，而到 2019 年，每頭豬將帶來 14 美元虧損。

報導寫道：「銷售下降將影響大約 6 萬個美國養豬戶及美國肉類加工商。」

受中美貿易摩擦影響，在港交所上市的萬洲國際股價近期明顯下挫。該集團擁有美國最大豬肉食品企業史密斯菲爾德，是美國乃至全世界第一大豬肉生產商，同時也是中國最大豬肉製品加工企業河南雙匯發展的控股股東。根據 2017 年年報，該公司全部營收中來自美國地區的占比高達 59.33%。

「不管什麼行業，任何時候受到攻擊都不是好事。而當你原本就在承受財務壓力時，情況就更糟了。」Chris Hurt 這樣說。

愛荷華州立大學經濟學家 Dermot Hayes 本月初表示，自 3 月 1 日市場傳言中國將對美國豬肉進行報復之後，生豬期貨價格已下跌 18 美元 / 頭，轉化成年化損失為 22 億美元。