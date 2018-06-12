【港股解碼】通過CDR回歸的“獨角獸”將壓垮股市？

CDR制度核心規則全面落地後，國內股票市場卻持續大跌,投資者均把下跌原因歸因於“獨角獸”回歸，“獨角獸”回歸A股會對市場資金層面會產生較大吸血效應，市場資金由於避險需求紛紛提前拋售離場。那麼客觀的分析，境外企業通過CDR回歸A股，會對於A股造成多大的衝擊？

CDR是什麼？

CDR到底是什麼？簡單地可理解為國內存托人簽發以境外證券為基礎在中國境內發行、代表境外基礎證券權益的一種上市方式，這些存托人是經過中國銀保監會或證監會批准的、具有優良資質和雄厚實力的金融機構，比如中登公司及其子公司、經批准的商業銀行和券商等。而中概股回歸也就是曾經在境外上市的中國企業在A股通過IPO上市。

由此可看出，無論中概股還是CDR，其實都是中國企業在境外上市之後再進入A股市場上市的一種特殊方式，是監管層為在境外上市企業直接進入A股市場上市提供的一條便捷通道或“綠色通道”。

CDR對A股市場資金面影響

監管層明知道股市相對“脆弱”的背景下，敢於發行CDR,監管層肯定也是充分考慮論證過的。監管層設定了嚴格的試點企業選取標準和選取機制，擬參與試點的創新企業，經具有經驗的保薦機構本著勤勉盡責的原則，全面、審慎核查後，認為完全符合試點標準、發行條件和各項資訊披露要求的，可以向證監會提出納入試點和公開發行股票或存托憑證的申請。證監會將按照依法、全面、從嚴監管的要求，督促企業和仲介機構對投資者切實負責，並嚴格按照法律法規，強化試點企業上市後的持續監管。監管層這種做法就是擔心CDR發行會衝擊A股市場，所以，這樣做會最大程度會減少CDR帶來的不利影響。

據海通策略發文稱，部分投資者擔憂“獨角獸”上市將影響股市短期資金供求，我們認為影響不大。截至目前今年A股IPO總共首發54家，募集資金519億，以此年化IPO募集資金約1206億，遠小於2017年的2301億，這為獨角獸發行留出空間。並且目前有六家公募基金針對新上市獨角獸公司戰略配售推出基金產品，單個基金產品募資規模上限為500億，合計上限3000億。

綜合看CDR發行對於市場資金層面影響有限，市場明顯反應過度，股市短期大幅調整或許給了投資人低吸績優股的良好機會。

作者：鄭鵬超

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