利差高檔持穩 中石化Q2獲利年增幅度可期

中石化 (1314-TW) 第 2 季 CPL 維持利差空間,AN 價格攀至近 2 年新高,帶動利差表現優於第 1 季,加上業外轉投資收益表現可望維持第 1 季水準,法人預估,中石化第 2 季整體獲利表現將優於首季,並可望較去年同期大幅成長。

展望第 2 季,中石化表示,CPL 價格 4 月維持高檔,雖 5 月稍微下修,但 5 月底價格反轉回到預期水準,而成本高檔則是落在 4 月與 5 月,整體而言,4 月 CPL 價格維持高檔,雖成本上揚,但利差仍可期,5 月價格下修、成本上升,利差將是第 2 季的低檔,至於 6 月則在成本下降且價格再度攀升下,利差空間放大。

至於 AN 部分,中石化指出,中國 AN 大廠集中於 5、6 月進行 2 年一大修,日韓也有廠商進入歲修,中石化 AN 廠則是 5 月小修,加上下游 ABS 價格支撐,使 AN 價格維持近 2 年新高,利差空間優於第 1 季。

法人認為,中石化第 2 季在 CPL 維持利差空間、AN 利差表現優於第 1 季下,加上業外轉投資收益表現可望維持第 1 季水準,整體獲利表現將優於首季,並較去年同期大幅成長。

中石化首季合併營收達 94.94 億元,寫 22 季以來新高,不過,由於去年第 1 季 CPL 行情暴衝,帶動獲利表現同步上攻,基期相對較高之下,使今年第 1 季 AN 價格雖維持高檔,但稅後純益年減 16% 為 11.04 億元,每股稅後純益 0.41 元。