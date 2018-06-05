中美貿易鬥爭影響 大宗商品價格走跌

《彭博社》報導，由於中國是美國農產品的主要買家，投資者擔憂中美貿易糾紛，將削減中國對美國農產品的需求，美國大宗商品價格創 3 月以來最大跌幅。

追蹤 22 種大宗商品的彭博商品指數 (Bloomberg Commodity Index)5 日凌晨下跌 1% 至 89.557，粗糖跌幅高達 5.3%，小麥和玉米則是其餘下跌最大的兩種商品。銅和鋅是彭博商品指數中，唯一漲幅超過 1% 的。

彭博商品指數 (白)、粗糖 (橘) 與硬紅冬小麥 (藍) 的下跌幅度

美國總統川普週一在推特上發文表示：「農民這 15 年來過得都不好，墨西哥、加拿大、中國和其他國家不平等的對待他們，當我完成貿易談判時，這將會改變。美國農業和其他產業的巨大貿易限制將被打破，大規模的貿易赤字情況將不再出現！」

川普 4 日針對貿易的發言

ED&F Man Capital Markets 的資深副總裁 Michael McDougall 表示，對於中美兩國的貿易緊張局勢加劇，穀物市場感到失望。

McDougall 接受彭博採訪時指出，彭博商品指數在 4 月和 5 月時，受原油價格上漲所支撐，但通膨並沒有提升原物料價格太多，近期原油期貨價格回落，加劇投資者的失望程度。

紐約原油期貨 4 日下跌 1.06 美元，收於每桶 64.75 美元，連續第 3 天下跌。布蘭特原油期貨下跌 1.47 美元至每桶 75.32 美元。

好消息是，全球最大的糖和咖啡出口國巴西的卡車司機罷工事件已結束，有助於終止市場對供應受阻的擔憂。與此同時，以美國農業來說，今年春天天氣不錯，生長條件普遍有利，截至上週，玉米展現自 1994 年以來最好的表現。