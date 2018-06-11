〈川金會前瞻〉川金會前陸股下挫至一年低點 分析師：談崩將波及中美貿易

在川金會即將進行前，亞洲股市今天呈現觀望，普遍下挫。尤其中國 A 股表現最弱，上證指數收盤下挫 0.47%，報 3052.78 點，盤中創 1 年來的低點。

另一方面，川金會會議期間，全球 3 大重要央行－美國聯準會、歐洲央行與日本央行，均將召開會議，使投資人對亞太地區的貿易及地緣政治風險格外敏感。

陸股今天走弱 (圖表取自新浪)

不過，基於央行的決策市場已有大致方向，川金會仍是不確定性最高的事件。川普希望藉此達成北韓的無核化，這可能重塑亞洲的安全局勢。

UOB Kay Hian 執行董事 Steven Leung 認為，市場不應該對這次的川金會抱持太大的期望，即使表面成功，恐怕也不會給股市帶來多少刺激，投資人還是應該關注央行會議上的線索。

Cresset Wealth Advisors 投資長 Jack Ablin 在《CNBC》節目中指出，基於中國是美國與北韓談判重要的中介者，所以川普暫時收手關稅的武器。如果川普與金正恩的談判進展不順，他預計與中國的關稅問題，將重新浮上檯面。

Ablin 認為，美中貿易衝突的可能性遠高於預期，大約是 30-40%。機率雖不算高，但如果以此詢問普通的投資人，他們可能覺得機率僅有 10%。