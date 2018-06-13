〈鉅亨主筆室〉全球經貿陷入「修昔底德」陷阱！！

壹、前言

(圖一：中國 2015 年提出工業 2025 計畫，鉅亨網 AFP)

「修昔底德」是指在國際政治理論，與軍事「恐懼」與「利益」的取捨與糾纏。其實就是「現代投資學理論」，馬可維茲「效率前緣曲線」下「風險」與「預期報酬」的選擇與糾葛。美國現在需要冒著與中國經濟、政治、軍事的翻臉風險，但又要從中國身上攫取經貿與政治利益。至 2018 年 6 月初為止，中美貿易談判已三次交鋒，情勢顯示美國對中國工業 2025 針對性越來越強；似乎不達目的不放手。美畏懼中國工業 2025 原因，來自中國共產黨國家治理團隊穩定，及根本沒有經濟硬著陸跡象出現；如果不做出阻擋策略，10 年後美企業可能就要與國企正面廝殺。

根據維基百科紀載，「修昔底德」是古希臘歷史學與思想家，其著作以「伯羅奔尼薩撒戰爭史」聞名後世，敘述在公元前五世紀斯巴達與希臘雅典戰爭歷史；被尊為政治學現實主義鼻祖。修昔底德最重要理論強調，個人政治行為及其所引發國際政治關係基礎，多建立在「恐懼」與「利益」之上，而恐懼又與利益交叉運作；就如同川普對與朝鮮的新加坡會談相似，就在恐嚇中要奪取政治利益一樣。修昔底德理論與著作，廣為軍事與政治研究之用。以財金投資角度檢視，恐懼相當於投資風險，利益則等同預期報酬。政治操盤也與金融有價證券投資無異，在風險與預期報酬中取捨，兩者愛、恨、情、仇糾葛一團。川普這一年多以來的政治行為，被中國大陸領導人稱之為「修昔底德陷阱」，意思是川普陷入了恐懼與利益難題 Dilemma 中；恐懼中國經濟與軍事崛起，但又想從中國經濟發展中獲取利益。其實中國在經濟崛起後，也一樣擔心美國的反制；但又要從美國獲取科技技術與貿易利益，也是同樣現象。

貳、不到 2025 年中國就會領先全球 5G 產業？

中國國務院是於 2015 年第二季時，就全力推出中國製造 2025 計畫；經濟設計運作團隊以工信部為主產業發展計畫，預計用 10 年時間提高中國產品技術競爭力；以期趕上德國與美國等開發國家。工信部門希望未來在創新技術、綠色製造質量上取得優勢。中國經濟運作團隊認為，如果它無法在未來 10 年取得，10 個產業技術競爭優勢；則在日益升高環保意識條件要求下，它的 GDP 規模會被歐盟或是德國取代，落為全球第三大經濟體。這 10 大產業為生物醫藥、新一代通訊技術、快速運轉電腦、智慧機器人、綠色能源、電動車、進步的航空飛行器等等。工信部認為，為促使這些產業能夠帶動中國工業革命，需要塑造消費性知名國際品牌，由有效需求帶動後面的供應鏈 2025 工業生產。換言之，除技術外也要有知名消費電子品牌，否則無法帶動技術的前進。北京政府曾派出北大、清華與上海交通大學碩、博士，分批到德國西門子公司研究學習工業 4.0，並到美國波士頓麻省理工學院等，學習 AI 人工智慧。

(圖二：中國會領先 5G 世代？鉅亨網)

中國國務院這項規劃顯然已擺脫，所謂社會主義第十三、或是十四「五年計畫性經濟」。更令美國緊張的是，在 18 大共產黨會議中，通過中共政治局反貪腐行動；至今已將極權解體、與經濟硬著陸風險引信幾乎完全拆除。從 18 大持續到 19 大這段期間中，習近平團隊政治與國家治理氣勢越趨強大，且運作手法更趨穩定。2017 年 19 大，中國共產黨上下更通過習近平可以不按照舊例，無限制續任總書記與國家主席、軍委會主席等。在這種經過整肅團隊運作下，2025 年中國產業發展，競賽壓力會令美國更難以抵擋。習近平可以無限期續任後，讓美國經貿官員神經緊張。

因為美國對共產黨與共產主義並不陌生。回顧共產主義的崛起、成功與失敗歷程；馬克思主義下蘇聯是為典型。1922 年蘇聯因權力集中與致力於重工業發展，迅速擠身為世界強權國家。蘇聯崛起適逢二次大戰，雖然蘇聯仍然不敵德國工業優勢；但由於日本發動珍珠港偷襲，美國參戰後同盟國贏得戰爭；蘇聯順勢以戰勝國之姿接收與瓜分德國、朝鮮半島等、庫頁島等地區。1960 年後美蘇在軍力與區域地盤上形成對立，迫使美國軍方不斷發展新型武器以備萬一。但 1960 年之後蘇聯共產強權，由於強盛後貪污腐敗不堪；在 1980 年後在東歐國家，紛紛棄守共產主義氛圍，與不敵自我毀滅與美國圍堵下，在 1990 年宣告解體。蘇聯解體是美國戰略上，運用圍堵與武器競賽策略勝利。以同樣的競賽邏輯辨識 2008 年之後，現在美國對手已是中國經、貿、軍強權。雖然在尼克森時代，中國就已不是美國主要的敵對國家。但在競爭意識形態上，資本主義的邊際效益出現瑕疵；尤其由資本主義再邁向福利經濟之路後情勢急轉直下，歐洲主權債務危機風暴，就讓資本主義邊際效益呈現遞減。對於 1989 年鄧小平經濟改革成就，美國多數經濟學家剛開始多懷疑，這種爆發性經濟成長到底還能撐多久？2008 年後著名投資銀行經濟學家羅比尼，至今還不斷對中國經濟喊出「完美風暴」；就是認為中國經濟將在債務纏身、資產泡沫、極權貪腐之下步入「硬著陸」。至少會出現類似 1985 年日本通縮世代、或是蘇聯共產解體、或東歐共產黨垮台。羅比尼在金融投資、總體經濟、政治體制，對中國大陸完美風暴觀點，儼然就是修昔底德思想宣示。但是這一切多被中共，經濟或是政治體制破解。攜帶著舊包袱的中國傳統產業，依然可以在幾次「供給側改革」、與跳躍式科技學習中成長；一邊拆掉舊房子，一邊可以就地蓋新房子。

(圖三：宣告執行反貪腐的中共中央政治局，鉅亨網 AFP)

叁、債務危機落空？信貸危機解除？反貪肅腐？美國急了！

會促成 1985 年之後日本通縮，是因為資產泡沫破裂；破裂原因來自總體經濟學 Tobin 教授所言，外部資金為追求匯差收益，對日本資產市值與重置成本倍數反應過度。就這樣持續造成日本資產狂熱，最後外部資金退潮後，金融體系出現企業債務風暴。過去中國社會主義經濟改革，並沒有完全步入日本後塵；主要的原因是人民幣升值非常緩慢，人民銀行與政策最後引導者，對 GDP 成長與貨幣與資本市場發展速度，多以低調但有信心心態進行。

或許在對弈的經貿戰略上，美國一直在期待中國經濟硬著陸。但 2015 年習近平進行肅清貪腐、雷厲風行後，美國發現情勢不妙。搞垮資本主義的工具是，通貨膨脹、貨幣貶值資金逃亡、或是資產價格泡沫破裂，這在習近平主政下多沒發生。而在極權主義經濟運作上惡例，是一黨專制的貪污與腐敗；最後會出現權貴階級被平民盛怒鬥垮。但自從習近平當權後，先是喊出「穩定壓倒一切」、繼而以「反貪肅腐」，清理共產黨腐敗問題。傳聞 2010 年至今，被進行「雙規」中國共產黨員已近 150 萬人以上。

(圖四：東北鋼鐵集團有撫順等三家子公司，鉅亨網)

由於信息不對稱，在外部資料上僅見一些大人物，如周永康、徐才厚、孫正材等中箭落馬；但不見其它數以百萬計的黨員被調查。極權政治要清除特權第一步，就是先掃除國營事業裙帶關係。在資本主義眼光中，極權國營事業是最沒有經營績效的企業；但 2010 年後中共以政治局為中心進行整肅，國營事業的 CEO 竟然還需要到跑去上吊，才能解決被雙規問題；這種風聲鶴唳的貪腐整肅令人悚然。中國東北特殊鋼鐵公司董事長楊華，因公司債務到期確定無法償還，於 2016 年 3 月 24 日在大連住所上吊身亡。這位共和國鋼鐵工業之子，就在主持撫順特殊鋼鐵公司近一年後，悽慘走完人生路。這種六親不認地清理貪污改革，使美國更深感這個政權效率越來越來越可怕。

肆、結論：誰會從陷阱中脫穎而出！！

川普所代表的美國陷入「修昔底德陷阱」後，必需由友好的歐盟與競賽的中國，這兩大經濟體取得經濟與貿易回報。而當昔日的敵對蘇聯、今日的俄羅斯，態度由與歐盟對立走向親中靠山後；美國在歐盟的大西洋公約武力，會被限縮只是對付中東與歐洲恐怖主義；對歐盟的牽制與影響力將漸漸變小。而成為中國後院的東協 ASEAN，與美國的後院拉丁美洲國家相比；ASEAN 與中國關係顯然比美國與拉美要好。中國當然知道 ASEAN 是它能否與歐洲、美國抗衡的關鍵與緩衝地帶；協助 ASEAN 是中國正確的政治抉擇。在 ASEAN 中有親美與親中勢力，政治軍事南海主權爭議上，菲律賓與越南是親美；但同樣在一帶一路與 AIIB 建設上，卻多與親中泰國、馬來西亞、柬埔寨、寮國決策一致、先後加入獲支持。

(圖五：古希臘歷史與思想學家「修昔底德」，摘自維基百科)

ASEAN 同樣有修昔底德心態，既要美國的武力、又要中國的經濟財力。這也是中國一方面在 ASEAN，大肆進行經濟開發合作；一方面也在南與東海展示軍力。所有的國家領導人多精通大國崛起關鍵，就是所有大小國的際戰爭，絕對不能發生在本土上。中國刻意在南與東海秀肌肉，就是引導未來萬一發生的軍事衝突，就要在南海與東海解決；不要扯到中國境內本土。而對於一帶一路或是 ASEAN 的經濟合作，也只會加速行駛、沒有後退理由。也唯有這樣持續運作，中國才不會被川普「修昔底德」策略作掉，也才能有機會成為第三大強權，與美國、歐盟同時鼎立。

(提醒：本文說明與判斷僅供參考。金融機構與個人引用本文，需注意自負盈虧與著作權規定。)