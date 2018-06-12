【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 權值電子持續弱勢，台股高檔橫向整理

台股今日在股后國巨 (2327) 增量攻擊的帶領下，奇力新 (2456)、信昌電 (6173) 等被動元件股紛紛攻上漲停。金融類股也適時的助攻，指數一度試圖拉高。但受到電子三雄持續走軟拖累，台股仍欲振乏力，終場小跌 7.71 點 (-0.07%)，成交量縮至 1534 億。

技術面觀察，指數在近二日連續以黑 K 作收，顯示多方攻擊力道趨緩。但在拉回過程中，仍能守住 6 月 6 日長紅低點，以高姿態整理，未有明顯敗筆，維持橫向整理格局。

籌碼面部分，外資今日期貨部分小幅減碼 586 口，未平倉量降至 50,405 口，而現貨小幅賣超 0.59 億，期、現貨同步小幅減碼多單，態度上略為保守，但並未棄守。大額交易人亦維持在 2 萬口多單以上水準，多單持倉不減。整體籌碼呈現多方觀望格局。

綜合上述，台股在連續兩日拉回後，暫未遭到空方突破防線。籌碼面部分多方力道略減但並未有明顯鬆動跡象。短期內要再創高難度上升，但並未有明顯破壞多頭格局的狀況出現，指數暫以多方修正視之，若能以量縮守穩 6 月 4 日長紅攻擊發起線，則台股本波多頭走勢應仍未宣告結束。但高檔防守時間不宜過久，多頭須於本周結束前展現攻擊意圖，否則恐有不耐久盤的賣壓出現，屆時拉回幅度將有加深的可能。

◆ 選擇權分析 (加外層的文字)

選擇權部分 PC ratio 略減至 1.32，選擇權未平倉量買權壓力略增