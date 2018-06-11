唐家成：非執董的責任愈加重要

證監主席唐家成出席午餐會時表示，港交所(00388-HK)新上市規則及證監積極的監管取態令上市公司獨立非執行董事在改善企業管治及維持香港優秀集資中心的聲譽極為重要。

新上市規則下，以同股不同權上市的公司必須成立一個企業管治委員會，全由獨立董事出任委員。唐家成表示，此委員會將主要監察有關利益衝突的處理及合規的關連交易，目的是防止特權股的持有人作出有害股東權益的決定。

唐家成指出，證監近年對上市公司的監管變得直接及主動，透過《證券及期貨條例》去處理有問題的上市公司交易及上市申請個案。公司即使撤銷上市申請，申請人、保薦人及其他相關人士一旦被證實違反條例，都要負上責任。

唐家成另指，香港恒指成分股公司一年大約付50萬給獨立董事，其他上市公司，特別是細價股公司會更低。此數字雖比新加坡及澳洲高，但低於美國水平。

唐家成直言，他因證監主席一身分未曾擔任任何一家上市公司的獨立董事職位，但他相信監管機構及獨立董事都是以保護小股東的利益為責任。

來源：明報

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