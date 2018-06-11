地均GDP比較：20城過億，深圳本土超10億

生産總值(GDP)密度或者地均GDP，指的是每平方公里土地創造的GDP，反映的是一個地方的經濟密度和活力。

第一財經記者統計顯示，截至2017年，中國大陸地區已經有20個城市的地均GDP超過了1億元/平方公里，比上一年增加了兩個。其中最高的深圳，其本土地區(不含深汕合作區)地均GDP達到了11.2億，是我國首個地均GDP超過10億大關的城市。

珠三角最為密集

統計顯示，地均GDP超過1億的20個城市中，有18個位於沿海地區。其中，第一名的深圳本土地區(不含深汕合作區)，去年地均GDP達到了11.21億元，是第二名上海的兩倍多，也是我國第一個地均GDP突破10億大關的城市。

數據顯示，深圳本土土地面積為1997平方公里。同為一線城市，上海面積6300多平方公里，北京是16800多平方公里，廣州是7300多平方公里。也就是說，深圳大緻相當於北京的八分之一，或上海、廣州的三分之一，是目前大城市和特大城市中市域面積最小的。但在如此狹小的土地空間之上，去年深圳本土的GDP達到了22391平方公里，排在上海北京之後，廣州之前，穩居第三。

發展至今，如果扣除山體等生態控製區域，深圳目前可供開發的土地空間已經基本飽和，因此，深圳産業也在加速外溢。這種情況下，深汕特别合作區的簡歷，為深圳提供了巨大的發展空間。去年9月7日，廣東省政府常務會議研究了深汕特别合作區體製機製調整等工作，該合作區調整為深圳全面主導。從去年第三季度開始，深汕特别合作區的GDP數據納入深圳GDP計算。

深汕特别合作區上距離深圳市中心大約100多公里，面積達到了468平方公里。加入深汕合作區之後，深圳總面積達到了2465平方公里，GDP達到了22438億元，地均GDP為9.1億元，預計包括深汕合作區在内的新深圳地均GDP今年有望突破10億大關。

除了深汕合作區，今年4月，深莞惠經濟圈(3+2)黨政主要領導在一次聯席會議上提出，參照深汕特别合作區有關做法，規劃建設一個區域協同發展試驗區，促進三地協同發展。

深莞惠協同發展試驗區也是深圳産業外溢的又一個體現。該試驗區參照深汕特别合作區有關做法，推動在東莞、惠州鄰近深圳地區劃出一定區域，規劃建設跨行政邊界的功能協調、産業互補、成果共享的區域協同發展試驗區。試驗區地區生産總值、稅收存量歸當地所有，增量部分由三地政府在協商基礎上按比例分成，提升中心城市輻射帶動作用。

深圳之後，上海的地均GDP高居第二，達到了4.75億元。去年上海GDP達到了30133.86億元，成為我國首個突破3萬億元大關的城市。上海市統計局總經濟師湯匯浩表示，GDP突破3萬億元是一個很重要的階段性成果，也是上海經濟的新起點。但更重要的是在新起點上追求高質量的發展，提高上海經濟發展的核心競爭力、增強經濟發展的動力。

第三名的東莞也取得新突破，去年該市地均GDP達到了3.08億元。作為“世界工廠”，以勞動密集型産業為主的東莞近幾年加快轉型升級和結構調整，經過數年努力，東莞經濟活力顯著增強，質量效益大幅提升，東莞轉型已抵達向質變突破的“關口”。

按照規劃，未來東莞將以建設智能製造強市、建設廣深科技創新走廊東莞段、建設開放型經濟強市為牽引，深入推進供給側結構性改革、實施創新驅動發展戰略、構建開放型經濟新體製，向創新型一線城市挺進，努力打造粵港澳大灣區先進製造業中心。

在前十名中，唯一一個不在珠三角和長三角的城市是海西經濟區的廈門，去年地均GDP達到了2.56億。這個東南沿海風景十分優美的城市，與深圳一樣，30多年前設立經濟特區時，政策規定是一個經濟特區隻能帶一個縣，因此廈門總面積也在2000平方公里以内，僅為1699平方公里。由於發展空間較小，土地供應較少，廈門的房價水平也比較高。

相比上一年度，今年地均GDP億元新進成員為鎮江和寧波，均來自長三角。在沿海18個超過1億元的城市中，8個位於長三角，6個位於珠三角(小珠三角概念)，其中前5名中，珠三角獨佔3個，深圳、東莞和廣州分列第1、第3、第4位，可見珠三角是我國GDP密度最高的地區。

實際上，如果加上毗鄰的港澳，則珠三角的GDP密度還會更高。去年香港和澳門的GDP分别達到了23049億和3400億元，地均GDP分别為20.87億和103億元。擴大到整個粵港澳大灣區來看，大灣區由“9+2”城市組成，即(廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門)9市和香港、澳門2個特别行政區，土地面積合計約5.6萬平方公里，2017年大灣區11城GDP之和已經達到了10.22萬億元，地均GDP達到了1.82億元。

粵蘇領銜中西部省會閃亮

今年，地均GDP億元城市新進成員為鎮江和寧波，都來自長三角。

如果以省份來看，地均GDP過億元的城市中，來自廣東的最多，達到了7個，除了珠三角地區的深圳、東莞、廣州、佛山、中山和珠海外，來自粵東地區的汕頭也名列其中，達到了1.14億元。其實，汕頭也是我國人口密度最高的地區之一。第一財經記者統計顯示，去年汕頭的人口密度達到了每平方公里2717人，僅次於深圳、上海和東莞，位居全國第四。

在廣東後，江蘇有5個城市入圍，分别是無錫、蘇州、南京、常州和鎮江。其中蘇南的無錫和蘇州地均GDP都超過了2億元。

不過，同樣是東南沿海最發達的地區，浙江隻有嘉興和寧波兩地地均GDP突破億元大關。這里面的主要原因在於，從自然地理條件來看，浙江山地多，浙南、浙西等地都是丘陵地帶，山地多，平地少，所以人口和經濟密度自然就不如蘇南和珠三角。尤其是省會杭州，山地和丘陵面積就佔了三分之二，所以杭州的GDP密度隻能位列各城市30位左右。

同樣的情況也出現在北京，盡管北京總面積超過了1.6萬平方公里，但山地面積佔比就達到了62%，因此北京的GDP密度僅位列第11位。但是如果隻計算主城區的GDP密度，北京和杭州都將可以名列前茅。

在沿海之外，來自中部地區的武漢和鄭州地均GDP也超過了億元大關，這兩座城市都已經進入到國家中心城市的行列，都是中部人口大省的省會。其中武漢以1.56億元位居第12位，鄭州以1.23億元位居第16位。

作為中西部人口大省的省會，在工業化和城鎮化提速的情況下，這些城市的GDP密度也會隨之迅速提高。以鄭州為例，河南大學中原發展研究院院長耿明齋對第一財經分析，鄭州人口快速增長，城市高速擴張，主要因素是，河南人口規模很大，城鎮化水平又相對滞後，到2017年才剛突破50%，比全國低了8個百分點。城鎮化滞後，這也意味著發展潛力很大，目前河南處在高速城鎮化的階段，使得各種要素不斷向鄭州集聚。

從去年的數據來看，接下來，地均GDP億元城市的新進成員很可能是青島和成都，這兩個城市目前地均GDP都超過了0.95億元，今年有望進入到億元大關的行列，如此一來，作為山東第一大城市，青島有望成為山東第一個地均GDP突破億元大關的城市。成都也有望成為西部地區第一個地均GDP突破億元大關的城市。

來源：第一財經

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)