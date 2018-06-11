香港交易所與東京商品交易所簽訂合作備忘錄

香港交易所(00388-HK)與株式會社東京商品交易所(東京商品交易所)今天(星期一)簽訂合作備忘錄，旨在促進雙方在資訊互換、人員交流、產品研發及聯合推廣等領域加強合作。

香港交易所集團行政總裁李小加說：「簽署合作備忘錄標誌著我們與東京商品交易所展開重要的合作關係。香港交易所致力於提供多種資產類別並提升中國在全球大宗商品定價的影響力，而東京商品交易所在商品業務上有豐富的經驗，加強交流合作有利於推動雙方在大宗商品業務的進一步發展。」

東京商品交易所執行董事兼總經理濱田隆道說：「東京商品交易所在為貴金屬行業提供基準價格以及風險管理工具方面有豐富的經驗。而香港交易所在衍生品領域是連接中國與世界的橋樑，地位十分獨特。通過簽訂合作備忘錄，我們希望可以攜手合作，共同促進兩國貴金屬市場的發展。」

合作備忘錄由香港交易所市場發展聯席主管李剛及東京商品交易所國際部總經理關良一在香港交易所簽署，李小加、濱田隆道及兩家交易所的多名高管出席並共同見證了簽署儀式。

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