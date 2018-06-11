慘不忍睹的G7剛結束 川普又朝加拿大和德國開炮了

史上最尬 G7 峰會剛剛在紛亂中落幕，川普已經啟程前往新加坡，準備與朝鮮領導人金正恩會面。但在「川金會」尚未開始之前，川普仍對 G7「念念不忘」。

新加坡當地時間 6 月 11 日周一早晨，川普連發數條推特炮轟加拿大和德國：

公平貿易如果沒能做到互惠，那就是愚蠢的貿易。按加拿大口徑，他們在美加貿易上賺了差不多 1000 億美元（我猜他們是在吹牛，還被發現了），最少也有 170 億美元。加拿大還對美國徵收 270% 的乳製品稅。都這樣了，特魯多還假扮受害者！

在下堂堂美國總統，為何要允許各國繼續像過去幾十年那樣對美保持巨額貿易順差，卻讓美國農民、工人和納稅人付出高昂而不公的代價？這對美國人民一點都不公平！那可是 8000 億美元的貿易赤字啊……

再加上美國幾乎支付了北約的全部費用，去保護那些在貿易上剝削美國的國家（他們付錢付得少，卻非常自得！）。歐盟對美國的貿易順差高達 1510 億美元，他們理應在軍費上付更多錢。

德國僅向北約（拖着）繳納了相當於自身 GDP 1% 的錢，美國 GDP 體量比德國大得多，卻繳納了相當於 GDP 4% 的錢。真有人覺得這樣合理嗎？我們保護歐洲（這當然好），但卻承擔着巨大的財務損失，然後還遭到對方不公平貿易的連擊。改變馬上要來了！

過不多久，川普再次表態稱，「很抱歉，我們不能再任由朋友或敵人在貿易上占我們的便宜了，我們必須以美國工人優先！」

川普這股「怨氣」從何而來？追根溯源，來自峰會過後 G7 發布的聯合公報。

在周六的峰會結束過後，七國集團發布了聯合公報，表示基於公開、透明、包容及與 WTO 規則相符的貿易協定是重要的，承認自由、公平和互利的貿易是經濟和就業增長的重要引擎。

但該公報發表後不到 3 個小時，川普就拒絕簽署通過該聯合公報。稍早，川普發推文稱，由於加拿大總理特魯多在新聞發布會上發表「虛假聲明」，以及加拿大對美國農民、工人和公司徵收高額關稅的事實，已經指示美國代表不要在 G7 聯合公報上簽名。

美國白宮經濟顧問 Kudlow 同樣指責加拿大對美國貿易政策發表了兩極分化的聲明，並稱川普拒簽 G7 聯合公報的決定，完全是為回應加拿大總理特魯多的言論。「特魯多在背後捅了我們一刀，他應該向川普道歉。」

那特魯多究竟說了什麼呢？

美聯社報導稱，特魯多在記者會上表示，G7 就聯合公報一事達成了一致。儘管和美國之間的貿易關係處於緊張狀態，G7 還是決定發表聯合公報。

根據多家海外媒體報導，特魯多更早前還稱，川普打着國家安全的旗號對加拿大課徵鋼鋁關稅的行為，是對戰爭年代與美國並肩作戰的加拿大的一種侮辱。