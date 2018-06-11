義大利財長表態聲明 離開歐元區不在選項當中

義大利財政部長 Giovanni Tria 週日 (10 日) 表示，新政府無意退出歐元區，並且致力於削減債務，將透過投資與結構重整等方式提升經濟成長，希望能安撫歐盟官員與緊張的投資者。

在義大利新民粹政府組成後，投資者預期該政府會增加支出，導致財政赤字，因此義大利政府債遭拋售，對此 Tria 向義大利報社 Corriere della Sera 表示，政府將透過投資與結構重整等方式提振經濟和就業率，而不是大幅赤字支出，預計會在 9 月提出新的經濟預測與政府目標。

關於義大利是否會退出歐元區的擔憂，Tria 聲明，新政府的立場是清楚且一致的，不會離開歐元區，並將盡全力確保，不會發生任何迫使義大利離開歐元區的事情。

新政府承諾將終止 Fornero 退休基金制度、減稅並增加福利支出，這些措施預計將耗費數百億歐元，使義大利可能違反歐盟的支出規範，導致義大利國債遭拋售，義大利 10 年債殖利率在 8 日上升 10 個基點收在 3.1011%。

10 年期義大利債殖利率

他拒絕透露新政府是否會提升赤字水平，但他表示將致力於滿足現有的 2018 年和 2019 年減債目標。義大利前偏左派政府當時制定計畫為，在今年將債務下降至 GDP 的 130.8%，明年降至 128%，債務水平在 2017 年時為 GDP 的 131.8% 之多。

Tria 呼籲，投資者不要只關注數字表現，請關切 2019 年的預算內容，為了達成減債和降低赤字的目標，預算內容將反映出政府如何實施計畫與實行的時機點。

但 Tria 的發言，是否能安撫歐盟政策制定者與投資者的情緒還是未知數，因為他們稍早暗示五星運動黨的領導人 Luigi Di Maio 和聯盟黨領袖 Matteo Salvini 需要延緩一些支出計畫。

歐元兌美元 11 日上午上升 0.2%，報 1 歐元兌 1.1792 美元。