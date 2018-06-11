台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月11日

鼓勵金融整併，行政院研提的金融發展政策方案，將提供誘因，擬檢討放寬金控首次投資持股就須達 25% 規定，透過整併以提升競爭力。一旦放寬，將掀起新一波金融整併風潮，大型金控併購動向將受矚目。
鴻海集團衝刺半導體布局，多路並進組跨國大聯盟，除了活化既有的夏普旗下 8 吋廠之外，對下世代記憶體也很有興趣，旗下半導體次集團總經理暨夏普董事劉揚偉證實，與國內記憶體大廠旺宏接觸過，並將攜手韓國 SK 集團深化合作。
生技 IPO 掛牌熱潮再現！隨著逸達 6 月 29 日轉上櫃打前鋒後，達邦、奈米醫、皇將和茂生等 4 家公司也可望在第三季接棒，創下 3 個月內生技族群掛牌數最高紀錄。由於年度大戲生技月將登場，加上中裕抗愛滋病新藥下半年銷量起飛，逸達、益安和智擎授權案受關注中，皆為生技產業添加好彩頭。
經濟日報
金金併擬鬆綁
川普髮夾彎 升高 G7 貿易緊張
鴻海衝半導體 組跨國大聯盟
工商時報
未來３個月 生技業瘋 IPO
政院版公司法 刪除實質受益人字眼
電子五哥轉骨 五月譜驚喜
聯合報
金正恩、川普先後抵星
OPEC 開會前夕 沙俄增產石油
部分太陽能廠 產能急減 3 成
蘋果日報
銀行沒說的真相 六都房貸大解密
趨勢大師：外資回頭買超 迎旺季行情
夏普買東芝 鴻海的盤算
中國時報
加密貨幣泡沫化 已經形成
台銀土銀輸銀 罷工來真的
川金會 4 情境 最怕「撕破臉」
自由時報
勞檢三爭議 企業困擾多
日民泊新法週五上路 Airbnb 爆下架潮
不爽加國總理放話 美不簽 G7 公報