【異動股】鋼鐵板塊集體走強 八一鋼鐵(600581-CN)漲近7%

今日早盤，鋼鐵板塊集體走強，截止發稿，八一鋼鐵(600581-CN)漲6.61%報4.68元，中原特鋼(002423-CN)漲6.45%報10.07元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲5.17%報8.95元，南鋼股份(600282-CN)漲4.14%報4.78元，方大特鋼(600507-CN)、三鋼閩光(002110-CN)漲超3%，韶鋼松山(000717-CN)、淩鋼股份(600231-CN)等股均紛紛上漲超2%。

消息面上，對於近期鋼鐵股的強勁反彈原因，綜合機構研報發現，主要受到四大優勢支撐：首先，鋼鐵行業去庫存速度加快。截至6月1日，全國主要鋼材品種社會庫存為1075.39萬噸，上周增量下降57.88萬噸;鋼廠庫存466.84萬噸，上周增量下降13.71萬噸。為此，2018年的鋼材庫存遠低於2015年同期水平，鋼鐵行業去庫存速度加快。

第二，需求超預期。需求方面，上海市場樣本終端線螺上周採購量為40706噸，環比上升36.69%;上周全國建築鋼材成交量為985440噸，環比上升11.85%。供給方面，上周全國高爐開工率為71.82%，環比下降0.14個百分點;上周唐山鋼廠産能利用率為81.18%，環比上升1.32個百分點。從趨勢上看，2017年7月份以後，粗鋼的産能增速與水泥産能增速出現了背離，在今年3月份以來，水泥的産量增速明顯回升。業内人士認為，近期全國建築鋼材成交量大幅上升，全國高爐開工率微幅下降，水泥産量增速轉正，對鋼鐵的需求或強於預期。

第三，鋼材價格上漲。截至5月31日，五大主要鋼材品種全國均價分别為：螺紋(4028元/噸，上周漲幅1.33%)、高線(4108元/噸，上周漲幅1.33%)、熱軋(4263元/噸，上周漲幅1.28%)冷軋(4701.43元/噸，上周漲幅0.73%)、中板(4418元/噸，上周漲幅0.75%)。

第四，估值處於底部。統計發現，截至6月7日收盤，鋼鐵板塊整體估值為9.3倍，低於A股整體估值水平(17.14倍)，有15隻個股最新動態市盈率低於板塊估值水平，佔比達到41.67%。其中，安陽鋼鐵、華菱鋼鐵和三鋼閩光等3隻個股最新動態市盈率不足5倍。從市淨率來看，河鋼股份、首鋼股份、本鋼板材、鞍鋼股份和杭鋼股份等5隻個股昨日股價處於破淨狀態。分析人士指出，鋼鐵板塊估值處於底部區域，具有較高的安全邊際，後市或有估值修復行情。

在上述四大優勢的支撐下，6月份以來鋼鐵板塊成為市場主力資金追捧的重點領域，合計大單資金淨流入達到9.89億元。

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