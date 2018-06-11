中國核電(601985-CN)與俄方簽署兩項總價36.2億美元框架合同

中國核電(601985-CN)6月10日晚公告稱，公司於6月8日與俄羅斯JSC ASE公司簽署《田灣核電站7、8號機組框架合同》和《徐大堡核電站框架合同》兩項框架合同，雙方將合作建設田灣7、8號機組及徐大堡3、4號機組，採用俄羅斯設計的VVER-1200/V491型反應堆裝置，電站設計運行壽命60年，兩個框架合同總價36.2億美元。

公告顯示，俄方對電站設計承擔總體技術責任，負責核島設計，參與儀控、電氣、消防、通訊等系統的聯合設計，負責反應堆壓力容器、蒸汽發生器、主循環管道、主泵、堆芯熔融物捕集器等14項核島主設備以及部分核島輔助設備的供貨;為俄方設計範圍轉中方供貨的核島設備以及首爐核燃料提供技術規格書;在中方實施的設備採購、建安、調試過程中提供伴隨服務。

中方負責電站總平面規劃、常規島和BOP設計，按雙方合同分工，分階段牽頭或參與儀控、電氣、消防、通訊等系統的聯合設計，負責核島其餘設備及全部常規島和BOP設備供貨，負責電站建安、調試等工作。

公司表示，本框架合同生效後，在支付一定金額的啓動款的情況下，JSC ASE將啓動相關設計和設備採購的前期工作，項目的具體實施需在後續商簽的執行合同(技術設計合同、總合同)框架下執行。

公司還表示，雙方將繼續進行執行合同談判，計劃在2018年10月和2019年3月分别簽訂田灣7、8號機組與徐大堡3、4號機組技術設計合同，2019年1月和2019年6月分别簽訂田灣7、8號機組與徐大堡3、4號機組總合同。

來源：中國證券報

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