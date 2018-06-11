【異動股】粵港自貿概念股逆市拉升 沙河股份(000014-CN)漲超5%

今日早盤，粵港自貿概念股逆市拉升，截止發稿，沙河股份(000014-CN)漲5.4%報14.1元，快意電梯(002774-CN)漲5.18%報9.14元，嘉誠國際(603535-CN)、珠海中富(000659-CN)等股漲逾2%，深物業A(000011-CN)、嶺南股份(002717-CN)等紛紛跟漲。

消息面上，粵港澳大灣區企業家聯盟創會主席蔡冠深日前表示將暫定於6月11日於政府總部舉辦宣講會，邀請業界和傳媒參加，解讀大灣區規劃細節。宣講會分為兩場，上半場由粵港澳三地政府及國家發改委牽頭舉辦，下半場則由三地各大商會主辦。

另外，世邦魏理仕近日發布《2018中國投資市場報告之城市無界篇》，報告中重點介紹了粵港澳大灣區的投資機遇。報告認為，粵港澳大灣區擁有在科創、貿易物流、金融和服務領域各具優勢的深圳、廣州、香港三個增長極，並包括製造業基礎雄厚的珠三角其餘各城市。2017年，粵港澳大灣區總體經濟規模已達11.7萬億人民幣，預計到2020年將成為全球第一大灣區經濟體。

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