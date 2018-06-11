受惠Walmart等客戶貿易業績雙位數成長 特力5月營收月增17.18%

特力 (2908)5 月合併營收為新台幣 34.6 億元，月增 17.18%，年增 7.8%；1 至 5 月累計合併營收為 167.7 億元，年增 6.1%。特力營收成長動能來自於貿易事業，5 月合併營收為新台幣 18.3 億元，年增 20.5%；1 至 5 月累計合併營收為新台幣 83.1 億元，年增 16.4%。除 Hillman 以外，主要客戶 Walmart、O''Reilly、QVC 等，5 月均有雙位數成長，讓貿易能延續年初以來的成長力道。



台灣零售 5 月合併營收為新台幣 13.9 億元，年減 1.7%；1 至 5 月累計合併營收為 70.1 億元，年減 1.9%。近年因少子化，全台各地都面臨人口負成長致市場萎縮的問題，惟獨台中、桃園等地區呈現正成長，其中以台中市移入人口增加最為明顯，於 2017 年首度躍升為人口第二多的城市。



看好台中地區的發展潛力，HOLA 於 5 月 12 日正式進駐西屯商場，成立第 25 家門市暨台中第三家門市。西屯商場位於中港交流道及高鐵站旁，交通網絡系統發達，緊鄰中部科學工業園區、台中 12 期重劃區、東海商圈等，是中台灣未來發展重點區域。



過去商場內已有特力屋提供硬體裝潢服務，現加入以居家裝飾布置為主的 HOLA，期待能搶占移入人口市場，並藉由一次購足之多元化商場帶動兩通路業績一併成長。



和樂中國 5 月營收為新台幣 1.78 億元，年減 17.3%；1 至 5 月累計合併營收為 9.5 億元，年減 19%。營收較去年同期減少主要仍受到閉店縮減營運規模因素影響。



截至 5 月底為止，特力屋及和樂台灣分別有 27 及 25 間實體店面，Crate&Barrel 有兩間實體店面；和樂中國現有 25 個實體店面，中國較去年同期減少兩間店。

