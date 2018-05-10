特力貿易事業群成長動能強 帶動4月營收達29.6億元 年增2.8%

特力 (2908)4 月合併營收為新台幣 29.6 億元，年增 2.8%；前 4 月累計合併營收 133 億元，年增 5.6%。特力指出，貿易事業 4 月合併營收為新台幣 14.9 億元，年增 12.4%；1 至 4 月累計合併營收為新台幣 64.9 億元，年增 15.3%。傳統貿易成長主要仍來自北美地區，其中以策略夥伴 Hillman 最為顯著，4 月成長達 49.3%；不計 Hillman 出貨，仍有小幅成長 1.9%。採購代理事業 4 月出貨數雖呈現衰退，但因佣金收入比率提高，業績有 17.3% 成長。



台灣零售 4 月合併營收為新台幣 12.2 億元，年減 5.2%；1 至 4 月累計合併營收為 56.2 億元，年減 2%。受到大環境影響，市場消費力道仍偏弱，是零售持續衰退主因。為擴大接觸族群，加上台灣已不易取得大坪數賣場空間， HOLA 特力和樂通路今年將改以 HOLA Petite 品牌積極展店。



HOLA Petite 展店策略著重進駐包羅購物、休閒、娛樂目的的大型購物中心，鎖定 26~49 歲都會小家庭，商品以高毛利自有品牌為主，面積約 100~150 坪，全力拓展年輕或親子消費客層。近半年來，樹林店、內壢店及台中大魯閣新時代店三家門店陸續開幕，目前共有六家門店。



其中，於 4 月份開幕台中大魯閣新時代店，更獨立規畫全台第一個「HOLA petite 生活學空間」，常態性開設手作體驗課程吸引來客，讓消費者不只進店購物，還能透過體驗服務享受生活樂趣。



和樂中國 4 月營收為新台幣 1.71 億元，年減 16.1%；1 至 4 月累計合併營收為 7.7 億元，年減 19.4%，營收較去年同期減少，主要仍受到閉店縮減營運規模因素影響。截至四月底為止，特力屋及和樂台灣分別有 27 及 24 間實體店面，Crate&Barrel 有 2 間實體店面；和樂中國現有 26 個實體店面，中國較去年同期減少 3 間店。

