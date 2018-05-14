特力Q1 EPS 0.61元 策略夥伴Hillman貢獻最為顯著

特力 (2908) 第一季營業收入為新台幣 103.5 億元，稅後淨利為新台幣 3.12 億元，每股盈餘為新台幣 0.61 元，較去年同期增加 0.01 元。分析特力 2018 年第一季財務表現，合併營收及稅後淨利年增率分別 6.5% 及 1.6%。營收成長主要來自於貿易事業，第一季營收為新台幣 50 億元，年增 16.2%，尤以策略夥伴 Hillman 最為顯著，出貨金額年增 59%，但也影響貿易及集團整體毛利率。



獲利部份，貿易事業稅後淨利為新台幣 2.01 億元，年增 2.0%，加上中國零售虧損減少 15.9%，是第一季能維持小幅成長主因。



台灣零售第一季營收為新台幣 44 億元，年減 1.1%，稅後淨利為新台幣 1.94 億元，年減 17.8%。在景氣未明顯復甦的情況下，零售主要通路特力屋、特力和樂第一季累計營收分別呈現 2.1% 及 1.3% 的衰退；相較之下，新發展之品牌代理通路營收則大幅增長 33.1%，專營裝修與居家修繕市場的特力屋室內裝修，營收也有 5.1% 成長，顯示零售事業仍有成長潛力。



自有品牌商品銷售亦有成長，惟因上述品牌代理及室內裝修營收成長，零售整體毛利率較去年同期持平。



和樂中國營收為新台幣 6 億元，年減 20.3%，稅後淨損為新台幣 0.58 億元，虧損年減 15.9%。虧損降低仍受惠於過去淘汰績效不佳門店、提高店坪效及營運效率策略。



截至 2018 年 3 月底，特力集團於大中華區零售事業據點為特力屋實體通路 27 間、和樂台灣 24 間及和樂中國 26 間；Crate&Barrel 則有 2 間實體門店。

