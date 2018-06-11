聯準會預計本週升息 這些亞太國家利率將低於美國

快速成長的經濟體通常會產生更快的通膨率，因此亞洲新興國家的基準利率大部份都高於美國，但這種情況正在發生變化。美國聯準會幾乎確定會在本週的會議升息 1 碼，使得亞太地區國家如紐西蘭、泰國、南韓、台灣和澳洲的利率將低於美國。

部份亞太地區國家的基準利率將低於美國

亞太地區的國家面臨兩樣情，部份國家如印尼、印度和菲律賓的關鍵利率皆大幅高於美國，且承受聯準會升息的壓力，另一方面，泰國和台灣擁有充沛的經常帳帳戶盈餘，因此較可承擔聯準會升息，而紐西蘭、南韓和澳洲的實際利率仍具吸引力。

經通膨調整後的實際利率，由上而下分別為紐西蘭、南韓、澳洲和泰國

以下為一些經濟學家和投資者的看法：

金英證券駐新加坡經濟學家 Chua Hak Bin

Chua Hak Bin 指出，在貨幣前景強勁下，有些國家的基礎利率低於美國聯邦基金利率是被接受的，舉例來說，泰國在大量的經常帳帳戶盈餘之稱下，泰銖預期將升值，因此投資者願意接受較低的短期利率。但若面臨經常帳帳戶赤字的國家利率低於美國的利率，則該國貨幣會面臨壓力。

野村控股駐新加坡新興市場經濟主管 Robert Subbaraman

Subbaraman 表示，利率高於美國利率的國家中，許多國家有高額經常帳帳戶盈餘，這可能反映出疲弱的國內需求，這些經濟體面臨貨幣升值的壓力，因此需要在通膨不高且國內需求疲軟的情況下升息。

此外，在這些國家中，也有許多國家的國內債務很高，使得他們對高利率更為敏感，需要將基準利率維持在較低的水平。

渣打銀行全球總體策略師 Mayank Mishra

Mishra 表示，利率的差異的確很重要，但它們不是唯一推升貨幣的因素，經濟增長加快和通膨率下降，使得韓元和泰銖等貨幣可能繼續升值。開發中國家的實際利率正在穩健上揚，但在美國則是下滑。

彭博經濟 Tamara Henderson

Henderson 認為，對泰國、韓國和台灣而言，利率低於美國利率可能不是很大的問題，因為這些國家擁有大量的經常帳帳戶盈餘，儘管外資依然很重要，但吸引外資的壓力相對較小。

對於澳洲和紐西蘭而言，在經常帳帳戶赤字搖擺情況下，有時候需要擔憂資金流向，此時利率變得較為重要，在現階段，澳洲央行和紐西蘭央行面臨的稍微減輕的貨幣上行壓力，Henderson 認為在貨幣大幅下跌以前，與美國的利率差異，不會成為澳洲央行和紐西蘭央行升息的推動力量。