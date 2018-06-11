Fed本週升息後 可能宣布提前結束縮表計畫 升息循環是否也提早終止？

儘管每個人都知道聯準會 (Fed) 正在升息，但本週它可能會給投資人帶來一個驚喜。

預計 Fed 本週將宣布調升聯邦基準利率 1 碼，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會宣布另一項改變，即 Fed 可能提早結束縮減資產負債表之計畫，Fed 縮表可能會在明年或 2020 年初最終結束。

而 Fed 最終資產負債表的規模，可能不像一些 Fed 官員此前透露的，將資產負債表從 4.5 兆美元的高峰減少到 2.5 兆美元左右，預估可能遠遠小於一些人認為的 3.5 兆美元甚至更少。

這一切都取決於金融市場的緊俏程度。貨幣市場收緊以及聯邦基金利率意外推高至目標區間的高點，將是促使 Fed 重新審視其金融危機極端情況下政策正常化努力的關鍵因素。

如果資產負債表縮減結束時間早於預期，投資人也可能會預期升息循環會提前結束。

Fed 專家研究機構 Wrightson ICAP 首席經濟學家 Lou Crandall 表示：「有關資產負債表收縮實際上應該會走多遠，會中將會進行非常熱烈的辯論，而且比較可能在 8 月的會議中進行。」

「要說 Fed 出現危機是有點誇張，但這也表明系統中真正的超額儲備比我們想像的少得多。」他補充道。

Fed 主席鮑威爾會宣布什麼結果？ （圖：AFP）

目前確實離危機的程度還很遠。但即將進行的討論將為投資人提供一個觀察的機會，看看 Fed 將如何放鬆其注入經濟的刺激措施，以協助擺脫金融危機，還有股市將如何反應。

到目前為止，縮減資產負債表是以對市場干擾最小的程度進行，但 Fed 還有很多工作要做。