深證成指等指數將調整樣本股

深交所和深圳證券信息有限公司日前宣布，根據指數編製規則，對深證成指、深證100、中小板指、創業板指和中小創新等深證系列指數實施樣本股定期調整。本次樣本股調整將於2018年7月的第一個交易日正式實施。

據了解，深證成指將更換48隻樣本股，調入華大基因和深南電路等股票，調出*ST華信和洪濤股份等股票;深證100調整10隻樣本股，調入紫光國微和華大基因等股票，調出中國寶安和國海證券等股票;中小板指調整10隻樣本股，調入三鋼閩光和領益智造等股票，調出*ST華信和萬馬股份等股票;創業板指更換5隻樣本股，調入上海鋼聯和美亞柏科等股票，調出蘇交科和天舟文化等股票;中小創新更換77隻樣本股，調入聚燦光電和雅克科技等股票，調出*ST德奧和*ST龍力等股票。

據介紹，經過本次調整，深證成指對深市A股的總市值覆蓋率和自由流通市值覆蓋率分别達到63%和64%，市場代表性進一步提升。深證成指中主板、中小板和創業板樣本股權重佔比分别為42:40:18，更加貼近深交所多層次市場實際板塊分布;深證100的對應比例則為52:36:12。

數據顯示，本次樣本股調整後，深市核心指數的産業分布和行業結構將進一步凸顯深圳市場對於新興産業和新經濟的表徵作用和服務能力。深證成指、深證100和中小板指的戰略性新興産業樣本股權重將分别達到56%、59%和62%，創業板指的相應比例更是高達80%。從行業分布來看，信息技術繼續保持深證成指第一大行業的地位，權重為23%，其次是可選消費，權重為17%;深證100前三大行業為信息技術、可選消費和金融地産，權重佔比分别為22%、21%和15%;中小板指與創業板指的第一大權重均是信息技術，權重佔比為33%和38%。

來源：上海證券報

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