綠葉製藥(02186-HK)治療抑鬱症藥啟動中國III期臨床試驗

綠葉製藥(02186-HK)公布，鹽酸安舒法辛緩釋片(LY03005)啟動中國III期臨床試驗。

LY03005是一項基於新型化合物平台開發的中樞神經系統在研產品，該藥物是以緩釋片形式製備的獨家鹽酸安舒法辛產品(一種5–羥色胺–去甲腎上腺素–多巴胺三重再攝取抑制劑(SNDRI))，用於治療抑鬱症。選擇性5–羥色胺再攝取抑制劑(SSRIs)及5–羥色胺–去甲腎上腺素再攝取抑制劑(SNRIs)等傳統抗抑鬱藥物一般會有一些缺陷，比如快感缺乏症、性功能障礙及無法改善認知障礙等，而LY03005預計比傳統抗抑鬱藥物更有助於保護患者的性功能、安全性更高、起效更快、療效更好。

集團已擁有涵蓋緩釋片化學成份、晶體形態及製備的專利。化學成份及晶體形態的專利已在中國、美國、歐洲、日本及韓國等目標國家取得。

該等化學成份專利已獲授出，並將有效直至2026年(或具體而言在美國為2029年)。該集團計劃在美國、日本、中國、歐洲及其他國家註冊和上市LY03005。

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