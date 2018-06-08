【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

大盤如規劃一樣，快速回測支撐

今天大盤量縮下跌，昨天就告訴大家，爆量絕對不是買點，今天是不是就快速拉回了呢？現在觀察不要帶量跌破短線支撐 11054 點，就還是多方趨勢。再來，星期一盤中和直播都告訴大家，不要去追被動元件，矽晶圓，整流二極體，結果全數回測，回測之後請大家觀望矽晶圓，但是要注意被動元件和整流二極體，被動元件和強哥以及半半哥都很強勢，操作就是要有節奏有系統，不要隨著消息逐流。強勢股拉回要注意籌碼狀況或將資金轉進剛整理完成的主力股，前天開盤佈局剛整理完成的 2353 宏碁，大漲創下近期新高；五月中佈局 1536 和大，也大漲創下近期新高，操作簡單，獲利一波接著一波，快點跟上，龍哥持續佈局新寶藏，大家不要一直錯過行情。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，每檔都是大獲利；上星期一直播跟大家分析 2481 強茂，四月中就開始預告和操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？低檔可以留意網通，光學，PCB 和銅箔基板。

今天外資期貨多單減少 1536 口，自營商期貨空單增加 415 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權中性偏空佈局，外資期貨多單連續減少，持續獲利了結，大盤下跌，空方籌碼增加，前波高點附近有壓力，還是要注意盤中快速回測。



【籌碼穩定的主力股】

6213 聯茂，6274 台燿，2367 燿華，3037 欣興

3596 智易，2377 微星，1710 東聯

3008 大立光，3406 玉晶光

1536 和大，2353 宏碁

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作，跌破 11054 點就停利出場；空方操作者帶量跌破 11000 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估