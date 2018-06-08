【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

5 月 31 日的大量卡在下面變支撐

【被動元件】仍強，【光學】果然噴出，【電境遊戲】可留意

【盤勢分析】

美股週四漲跌互見！NASDAQ 創歷史高點後回弱，台股來到 11261 後，快速回檔，11270 還有機會嗎？目前的操作，考驗的是【積極度】，與身體協調度，進入 6 月份題材非常多，相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉開口收斂，指數下跌 95.33 點，週 KD 仍黃金交叉，代表波段多行情還在，震盪壓回仍可買進！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步上攻，故指數出現開高走高，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【光學】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是波浪起伏，一浪接一浪，一波接一波，指數震盪後就開始走高，出現 N 字型上攻，11270 無功而返，多頭需再接再厲

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-12)，5483 中美晶 (盤中低 113 收 120.5)，6182 合晶 (盤中低 61.3 收 63.4)、3532 台勝科 (-3)，3707 漢磊 (盤中低 36 收 37.3)、3016 嘉晶 (盤中低 68.3 收 74)，此族群還在震盪，留意量縮不破低的再次進場訊號

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-50)、2492 華新科(-8) 為指標，6173 信昌電(+10 漲停板)、3026 禾伸堂(-7.5)、2375 智寶(+5.4 漲停板)、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容(+1.55 漲停板)、6175 立敦(+2.4)、6284 佳邦、6449 鈺邦(+0.5)、3090 日電貿、2472 立隆電(+7.3 漲停板)、3624 光頡、8043 蜜望實(+3.5)，此族群趨勢仍多，內部輪動



◎【光學】：3008 大立光 (-100)、3441 聯一光 (+1.5)、3630 新鉅科、6209 今國光 (+3.55)、3406 玉晶光、3362 先進光 (+1.5)、3019 亞光 (+9.6 漲停板)、3504 揚明光 (+11.5)、3059 華晶科 (+0.4)、4976 佳凌 (+4.8 漲停板)

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資 (-0.5)、6169 昱泉、6180 橘子 (+0.3)、3293 鈊象 (-5)、3546 宇峻 (+1.1)、3083 網龍、5478 智冠 (+0.5)、2376 技嘉 (+0.2)、2377 微星、3540 曜越