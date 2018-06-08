【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(4979 華星光) 今天創波段新高囉。>

今天大盤開低走低，終場下跌 95 點，以 11156 點做收，量能為 1610 億元。

重點持股報告。

<大盤大跌百點，我們個股表現仍強，感恩。>

(2362 藍天、6123 上奇) 續抱。

(3438 類比科) 股價雖然回檔，但還是在系統之內，所以操作不用預設立場，續抱即可。

(3533 嘉澤) 漲多之後的整理，整體架構沒有改變。

(8033 雷虎) 在漲停、創高再創高之後，目前股價相對大盤來講，仍屬強勢，會員們也是獲利續抱中。

(3030 德律) 在跳空漲停、再創高之後，股價目前量縮整理，未來機會仍大，會員們獲利續抱。

(2362 藍天) 今天股價一度攻擊，很可惜被大盤稍微拖累，但是股價仍舊在高檔整理，比大盤強勢許多，感謝啦。

(4943 康控 - KY) 今天股價一度攻擊，差一點又要創高，目前量價配合得非常漂亮，未來老師持續看好。

(1218 泰山) 我們的老朋友 (森林之王 - 泰山) 今天股價創波段新高囉，今天大盤雖然大跌，我們的股票還是有所表現唷。

(4979 華星光) 今天盤中大漲 ( 8 % )，再創波段新高囉。恭喜會員們和有跟單的朋友，這檔股票真的很給力，老師也是無私的公開給大家。今天大盤大跌近百點，但是華星光還是很順利的再創波段新高了，太棒了，我們的獲利跟成本都持續的拉高囉，下禮拜請再持續上漲吧。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8033 雷虎、1218 泰山、3533 嘉澤、3030 德律、3438 類比科、4943 康控 - KY、2362 藍天、6123 上奇、4979 華星光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)