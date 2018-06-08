【華冠投顧】林驛銘: 台股前高近關情怯，量縮跌百點，洗盤再戰前高!?

周五台股在美國科技類股走低之下，電子權值股休兵，指數開低震盪走低，終場下跌 95 點，以 11156 作收，成交量 1613 億元，價跌量縮格局，周線上漲 207 點。

台股昨帶量攻至 11261 點，離前高 11270 點，僅一步之遙，近在咫尺，兵臨城下，但我們提醒需特別注意量能變化，指標短線過熱，結果大盤今日無心挑戰前高，震盪走低回測 5 日線，量縮修正指標，但我們認為量縮壓回是良性，多頭態勢不變，這是衝關前最後一次洗盤，下周指數整理完後仍有機會挑戰前高。盤面強勢族群仍輪動輪漲態勢，選股建議避開高位階族群，鎖定低位階中小型股剛起漲族群以及五月營收表現亮眼之個股，拉回逢低布局!

個股方面: 精星 (8183)，整體第 2 季相對不淡，主要是中國在一帶一路政策激勵下，工程機械客戶需求旺盛，帶動工業控制應用相關的挖土機控制板成長。另一方面，新能源汽車電子市場需求提前回穩，並配合中國雙積分政策 2019 即將實施，汽車電子成長動能轉強，至於企業級 SSD 客戶持續推出新產品，預估需求在第 3 季開動，股價鎖漲停。亞光 (3019) 特斯拉出貨加速，5 月營收月增 8.3%，為近 10 個月新高，股價漲停。佳凌 (4976)車用鏡頭近年兩年逐步收割，目前車用占出貨量約 18%，今年目標要達到 20%，已成功打入全球前 10 大車廠的 7 家，股價漲停。世芯 - KY (3661) AI 領軍，全年營運樂觀，法人挺，股價奔漲停板 165 元創波段新高價。其它強勢股票: 日馳 (1526)，慶騰(4534)，普城(6129)，能率網(8071)，建達(6118)，聚積(3527)，立碁(8111) 等可留意。

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