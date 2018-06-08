【華冠投顧】近關情怯

◆ 劉彥良 盤後分析

昨天量能稍有失控加上 OTC 開高走低收最低，部分主力居高思危開始出貨，今天隨美國科技股漲多拉回及陸港股市走弱拖累下，台股開低走低下跌 95 點，成交量縮至 1613 億元。下周在川金會利多加持下，台股仍有望突破 11270 點，唯須提防 3 年前馬習會先上後下的走勢重演。

資金輪動快速，今天二學光學、光通訊和 MOSFET 漲勢較整齊，昨日的熱門族群被動元件則是漲跌互見，不過整體看來盤面上還是多偏向個股表現。

持股方面，周一布局的【太子爺】3630 新鉅科連 5 天創新高，雖我們周二、周三已全數獲利出清，但資金轉進的【妖怪村】2363 矽統表現更為強勢。繼周三、周四連續兩天漲停後，矽統今天再創新高至 14.4 元，目前價量配合得宜，下周有望持續走強。至於另一檔 5 月營收成長股【雷神索爾】則是連兩日量縮守穩 5 日線之上，等待補量方可上攻。

至於二極體【兩岸窗口】5425 台半，今天拉回量縮，不影響多方格局，外資持續加碼當中，靜待 5 月營收公告後就有機會重新攻 9 字頭，

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