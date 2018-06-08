【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值股領跌大盤 台股股匯雙跌失守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 102 點至 11125 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 31.42 點，電子期逆價差縮至 - 0.34 點，金融期逆價差擴至 - 4.86 點。現貨部分，三大法人賣超 60.71 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2475 口至 20749 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1526 口至 50991 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1848 口至 24592 口。

週四美國股市漲跌互見，但科技股漲多拉回拖累台指期早盤以小跌開出後，現貨開盤同步開低且期貨隨即快速下壓，加上美股電子盤早盤持續走跌，且台幣周五轉為貶值，資金再度抽離權值股導致指數跌點不斷擴大，當中又以台積電、鴻海與可成等蘋概權重股領跌盤面，FII 陸股掛牌行情大漲近四成，但鴻海反倒利多不漲大跌作收衝擊市場信心，加上股后國巨周四盤後公布 5 月營收亮眼，但周五開盤直接開低也帶動被動元件族群多數漲多拉回，而櫃買指數日 K 連二黑並跌破 5 日線，矽晶圓與 PA 族群同步重挫導致櫃買指數續弱，台股受內外資同步調節影響，終場加權指數下跌 95.33 點或 0.847%，收在 11156.42 點，成交量能 1615.09 億，較前一日縮減 288.09 億。技術面來看，週五日 K 中黑失守五日線支撐，短期均線仍為多頭排列，但近期高檔量能有過熱跡象，且逼進今年高點近關情怯，加上新興市場股匯市仍承受賣壓，指數仍可能在今年高點與月線間來回震盪。

選擇權分析

從台指選擇權 6 月份合約 OI 觀察，買權 OI 大量集中在 11200 點，賣權 OI 大量集中在 10800 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.52 降至 1.35，雖仍大於中性值 1，但與 6 月 6 日的 1.56 相比已連續兩日下降，反應選擇權籌碼面的偏多結構有降溫跡象，更細部觀察，今日造成 put/call ratio 下降幅度較大的主因是來自週選擇權的買權 OI 共增加 2.7 萬口，明顯高於賣權週合約與 6 月合約總共僅增 0.8 萬口，顯示市場對指數短線保守看待。

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