高盛交易員警告：美股恐陷三年熊市 緩跌不見谷底最可怕

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-10 11:46

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高盛頂級宏觀交易員 Schiavone 警告，美股當前的脆弱性顯示，最痛苦也最有可能出現的情況是長達三年的熊市——不是一場劇烈的危機，而是一個緩慢的下跌，沒有明確的重置時刻。

Schiavone 認為，美國消費信心正在走弱、通膨持續存在，以及全球資本正在加速輪動，這些因素都顯示美股仍然脆弱，雖然短期內可能出現緩解性反彈，但若沒有重大的信貸事件來迫使市場重置，那麼美股可能會重蹈 2001-2003 年的覆轍，即多次出現虛假底部，並不斷創下新低。

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他進一步解釋，由於缺乏一場明確的金融危機，市場不會迅速、劇烈的拋售，也就無法透過強制去槓桿來重置估值。相反，市場面臨的風險是一個緩慢、痛苦的下跌過程，可能會持續多年，就像網路泡沫破滅後的情景一樣。

Schiavone 的觀點並非空穴來風。兩週前市場就已經出現了一些令人擔憂的跡象。儘管短期內可能會出現緩解性反彈，但結構性逆風依然存在，使得股市難以持續上漲。

令人坐立難安的是，多重因素交織在一起，導致市場波動性飆升。包括：俄烏衝突、歐洲增加國防開支以及川普關稅威脅增加了不確定性，導致利率波動。

此外，對沖基金的去槓桿率達到了 2008 年以來的新高，加劇了流動性驅動的波動性。系統性交易員（CTA）一直在積極拋售，關鍵技術水準正在崩潰，曾經的支撐位變成了阻力位，增加了進一步下跌的風險。