《金錢心理學》當刷手好紓壓？當心「無痛消費」的陷阱

無現金時代來臨，現代人不帶錢包，就可以透過信用卡、行動支付、儲值卡消費。但你有沒有發現，當你少了「掏錢」這種讓人心痛的付現動作，其實荷包正「無痛失血」？《金錢心理學》一書解析許多消費迷思，告訴你為何總是不小心買到超出預算、別再自以為是理財，其實是破財。

啊，未來。當我們打算未來才付錢時，「花錢之痛」會低於使用當下付費的花錢之痛，而且實際付費的未來時間點愈遠，現在感受到的花錢之痛就愈低；在某些情況下，現在甚至不會感受到任何花錢之痛。

信用卡狡詐的一點就是：把付款的時間點和實際使用的時間點分開來。信用卡讓我們在未來付款（請問你的繳費期限在每月何時？），使得我們的財務視野變得較不清晰，機會成本變得更模糊，也減輕了我們在刷卡時的花錢之痛。

請問：你在餐廳刷卡消費時，會有花錢消費的感覺嗎？

好像不大明顯，只是簽簽名而已，實際付款是在未來的某個時間點。同理，等到帳單到了之後，你會感覺自己在花錢嗎？好像也不會，因為在那個時候，你會覺得自己已經在餐廳付過錢了。信用卡公司不僅利用時間點轉移來減輕我們的花錢之痛，還做了兩次，先是讓我們覺得這筆消費將在未來付費，後來讓我們覺得這筆消費已經付過費了。真是高明，這讓我們更加享受消費，花錢花得更自在。

信用卡利用我們想逃避花錢之痛的欲望，能夠改變我們對價值的認知。更容易且較不明顯的支付方法，再加上錯開付款與實際使用的時間，信用卡降低了我們在購物時感受到的花錢之痛。這些塑膠卡片創造出一種隔離感，使我們更願意消費。

誠如學者伊麗莎白 ‧ 鄧恩（Elizabeth Dunn）和麥克 ‧ 諾頓（Michael Norton）所言，這種隔離感不但影響了我們在消費當下時的感覺，也改變了我們對購買體驗的記憶，使我們較難記得自己花了多少錢。如果你到賣場購買襪子、睡衣、運動衫，選擇刷卡付費，回到家時，你可能不記得自己花了多少錢。信用卡就像科幻片中的記憶橡皮擦，但真實存在於大多數人的皮夾裡。



付現心會痛 卻能讓你買得更謹慎



研究發現，使用信用卡時，人們不僅更願意消費，也會買得更多、給更多小費，而且更可能低估或忘記自己花了多少錢，同時更快速做出購買決定。

就某種程度來說，信用卡就像藥物一樣，模糊了我們處理資訊和理性運作的能力，雖然我們不像喝酒、吸毒、抽菸那樣使用信用卡，但信用卡對我們所造成的影響，一如這些東西那樣深切且堪慮。



此外，信用卡讓我們對購買有不同的價值評估。刷卡購物時，我們傾向思考購買的好處；反觀付現購物時，則會讓我們思考購買的壞處，以及把錢花掉的壞處。刷卡消費，我們想的是這道甜品有多好吃、壁爐有多好看？付現時，我們會更聚焦在吃了這道甜品將使我們增胖多少，或是不買壁爐，有什麼好處？相同的商品和價格，但付款工具、付款容易度的不同、花錢之痛的感受程度不同，導致我們對消費的價值評估也不同。