〈鉅亨主筆室〉美國正重塑全球經貿新秩序！！

壹、前言

(圖一：日本股市豐田汽車股價月 K 線圖，鉅亨網首頁)

美國將重塑全球經貿與貨幣股市債券新秩序。川普於 2018 年 5 月 23 日宣布，基於美國國家安全考量，要再對所有進口到美國汽車與汽車零組件，進行 232 條款調查；如果日本與德國等汽車業者、確實威脅到美國汽車業工人生存，就是工人的工作機會被影響，則美國商務部會對進口汽車，課徵 25% 的懲罰性高額關稅。這是繼 2018 年 3 月川普對，全球鋼鐵、鋁業要進行 232 條款調查後，再一次對汽車業進行全球貿易宣戰。232 條款需要進行為期約 10 個月的各種調查。這也是自 2017 年第三季，美國對橡膠輪胎、鋼鐵等執行 232 條款；與 2 月 27 日白宮中簽署「中國經濟侵略備忘錄」後，4 月「301 提款調查」將中國列入優先觀察名單後，川普再度出手的貿易保護策略。

貳、Kishore Mahbubani & Jeffery Sng 說：美國是務實但健忘的國家！

川普活用了美國匯率調查報告、及 301 條款調查，使得全球其它國家對美貿易惶惶終日。自從打完韓戰與越戰之後，美國在國際貿易上，不僅無法完成世界大同自由貿易理想；而且格局越搞越小，不僅無法達成全球自由貿易貨暢其流，最近竟然走入對全球產業開戰的地步。二戰後美國建立聯合國組織，管理全球政治事務；成立 IMF 管理全球貨幣，成立 WTO 管理全球貿易。在這幾大架構下，對於地緣政治紛爭的解決與全球金融秩序的維護、及貿易經濟發展多有一定程度的貢獻。但在運作或事務處理的過程中，多迂迴與曲折的。例如 WTO 每一個回合的談判人多嘴雜，到牙買加回合時開始越談越沒共識；WTO 多項回合集體談判受阻後，美國提出經濟區域概念 (FTA)；以此概念在北美地區建立加拿大、美國與墨西哥三個國談出「北美自由貿易區」(NAFTA，1994 年 1 月 1 日)。NAFTA 的成立與運作，多少受到歐洲「馬斯垂克條約」影響；1992 年 2 月 7 日歐洲各國簽訂該項條約，設立理事會、執行委員會、及歐洲議會，促使「歐洲共同體」正式成立。1989 年中國經濟改革開放之後，自由貿易協定 (FTA，Free Trade Agreement) 在 2000 年後，成為中國與韓國對外貿易擴張利器。FTA 是雙方或是多方消除關稅、貿易配額與貿易優先順序，允許貨物與服務自由流暢；它包含智慧財產權、及貿易救濟與爭端解決。

(圖二：中國與各關稅區域簽署 FTA，詳細請參閱維基百科網頁)

一、中國大陸首先將此落實在 2003 年，中國與香港、澳門簽署的 CEPA 緊密合作協議中。CEPA 是中國大陸與其它關稅區，第一個全面的自由貿易協定。二、2005 年 11 月中國與南美洲智利簽訂 FTA；2006 年與巴基斯坦、2008 年與紐西蘭、新加坡與秘魯。2009 年 8 月 15 日，中國與東協 10 國簽署「中國 - 東協自由貿易區投資協議，東協自由貿易區於 2010 年啟動。三、美國見到中國經濟崛起後簽署多項 FTA，為迎頭趕上於 2005 年加入由汶萊、紐西蘭與新加坡在 2002 年所發起的貿易協定；這是由 APEC 組織衍生出來的，美國加入後 TAPP 成型。四、美國歐巴馬總統並在 2011 年提出 TPP 的綱要；眼見韓國等新興國家熱衷於 FTA，美國想重塑太平洋沿岸國家經濟夥伴協定 (TPP)。

根據研究東協專家的觀察，在 1990 年蘇聯解體、1989 年中共進行社會主義經濟改革之後，宣告美蘇冷戰時代結束，美國在太平洋西岸除朝鮮半島之外，失去軍事與經濟貿易著墨的空間，因此放下對東南亞中南半島的關注。尤其是 1997 年美元集體撤離東南亞後，對軍事與經濟的關注更少。這樣的冷漠一直到中國崛起，習近平即將提出「一帶一路」之前；美國軍事與經濟智囊發現，東南亞已經成為中國經濟腹地；美國對此發展感到不安，美國想從 APEC 切進亞洲經濟，因此歐巴馬主張「重返亞洲」提出 TPP。但這對於美國一般平民是逆向的，在歷史不斷變遷之中，即使是個人或家庭也多會深深體認，對外的擴張基礎在於本身基礎的穩固；強勢美國唯一獨大貨幣，是需要靠優勢科技與最大 GDP 規模美國超級武力所支持。但這幾十年曾經威脅到美國地位的，軍事上的蘇聯已經被它自己僵化的經濟落敗，日本威脅已經被 16 次的 301 調查除掉；中東的穩定美國賴以沙烏地阿拉伯及以色列，美國在軍事戰略上除恐怖主義是最大威脅；在經濟與區域發展上的對手，可能就是中國大陸足以威脅。

(圖三：東協組織，引用自維基百科，請詳閱)

叁、美國已經從自由開放中改變行為模式！

而對美國本身，由於全球化與資本主義的蓬勃發展，造成大多數美國人民感到不安，由於教育的優勢多在富人手上，因此要擺脫平民擠身上流社會，可能就要像蘋果創辦人賈伯斯所說「傾家蕩產」。而科技業的發展則又是大者恆大，亞馬遜一路購併小企業；房地產價格上揚，使年輕第二代需要仰賴父母立足。論健康保險的優勢，美國可能輸給台灣；論高鐵基礎建設，美國可能輸給中國大陸。論對於老年人口的照顧，可能又輸給日本。論科技發展就眼睜睜見到華為與中興通訊快要追到家門口，論 GDP 成長那 2035 年可能將獨大寶座讓給中國。這種不安的感受就在川普競選總統時達到高峰；川普殺出程咬金，川普就任第二天就認為，這多是美國讓利、不切實際；美國身為世界警察出錢賣命，但是最後卻一無所獲？

2017 年 1 月 23 日美國退出 TPP 協議，其它會員將該組織改稱為 CPTPP。現在川普提出第一個嶄新的 FTA。而且炮口對準韓國，告訴韓國在美韓 FTA 上備註條款，如果被查到操縱匯率；也就是在匯率調查中罪證確鑿，則雙方 FTA 全面失效，美國對自由貿易由開放到參與，最後由 TPP 中退縮、進而在 FTA 中採取負面措施；這對美國自我保護的色彩越來越濃厚。

川普目前所進行各種前衛行徑，多是美國利益的反撲與極端；在軍事方面，不惜牽動以阿問題，將美國駐以色列大使館搬遷到耶路薩冷。2018 年 5 月 8 日退出與伊朗的廢核協議、要求重新再談。而原本要在 2018 年 6 月 12 日，要與金正恩見面的新加坡之行，突然就在朝鮮自己動手廢除核子試爆場地之後，突然宣告不想跟金正恩見面了。川普是以警戒之心走鋼索模式，去運作美國過去既定政策。在 2012 年歐洲主權債務危機之後，西方學者曾經以蘇聯，在 1990 年 5 月 1 日解體為前車之鑑；判斷在龐大債務的壓力下，共產中國即將面對經濟硬著陸，面對經濟甚至與政治的完美風暴。這是因為就在蘇聯解體之前，蘇聯的經濟崩潰、貨幣盧布大幅貶值。蘇聯從 1922 年開始的「新經濟政策」經濟改革成功，使它在一次戰與二戰中非常強勢，但在 1950 年之後由於政權貪腐，導致於經濟資源分配不公，1989 年面對惡性通貨膨脹，更是束手無策，最後終於解體。而目前盛行於美國及全球產業的網路科技，就是由 1994 年軍事運用中解放出來；因為蘇聯的解體已經使得美國失去敵人。1972 年美國尼克森總統與中共簽訂上海公報，美國承認中國為海峽兩岸為唯一合法政權。1979 年 1 月 1 日雙方簽訂建交公報後，中國與美國建立正式外交關係。

川普這一些舉動已經引發，美國國內不同看法。Fed 就提到有關於 6 月中旬的升息，雖然 CPI 的年增率可能超過 2%，但是不至於會大幅調高利息；但對於商務部與國會的貿易保護，Fed 也擔心會遭致中國與相關國家的反報復。Fed 並非是美國經濟貿易、或是財政政策的主導者；但對於貨幣政策的有效性相當在意，如果升息之後美國農產品輸出，遭到中國 25% 關稅反報復；則會引發農產品滯銷、農業失業率提高，QE 的降低失業率效果功虧一簣。這在 2009 年柏南克時代擔心財政懸崖，其道理是一樣的；鮑爾也擔心在升息與縮表過程中，美國高關稅政策後座力反撲到自己。

(圖四：美國道瓊工業指數日 K 線圖，鉅亨網首頁)

肆、結論：股市非常在意：Fed 的獨立性會否因貿易保護而更弦易轍？

這其實讓我們想到，在 2001 年到 2008 年間，Fed 也不是一路降息，多是有升有降在節奏上是曲折的。亞特蘭大的分行總裁就說，地緣政治與貿易保護的不確定性，使得不少企業憂慮未來是否持續資本支出？在全球化的經濟中，是否經得起部份地區地緣政治的考驗？光是中東的政治動盪就使，全歐洲各國多被恐怖主義所威脅；何況是東北亞與伊朗，這兩個擁有核子武器的國家。而貿易保護主義也不是只有美國說了算，也要對方中國願意埋單；如果中國不埋單、跟美國對幹？美國又耐中國如何？Fed 是希望它的貨幣政策，能夠盡量避免外部因素干擾。

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