【日盛投顧】10日線為近期重要支撐

◆盤勢分析

1. 週五台股開低走低，2317 鴻海子公司 FII 於陸股掛牌大漲，加權指數最高點 11,243 點未突破本波反彈高點 11,261 點，最低點 11,122 點失守 5 日線（11,164 點）但守穩在 10 日線（11,042 點）及月線（10,974 點）之上，終場指數下跌 95.33 點，跌幅 0.85%，收在 11,156 點，成交金額為 1,613.36 億元，小於 5 日均量（1,693 億元）但大於 20 日均量（1,516 億元）。三大法人合計賣超 62.50 億元：外資賣超 39.22 億元、投信買超 1.22 億元、自營商賣超 24.50 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：成交量維持在月均量之上將有助多頭氣勢的延續。

（2）、均線：支撐為 10 日線附近，壓力為 11,300 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，但 9 日 K 值（84）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、世足賽概念股等。

半導體、被動元件、光學、網通於大盤回檔中見攻勢

1. 半導體：IC 設計指標有 2454 聯發科、4947 昂寶 - KY、3317 尼克森、6435 大中、8261 富鼎、5299 杰力、3443 創意、3661 世芯 - KY、3527 聚積、2363 矽統等，晶圓製造可留意 3707 漢磊、2338 光罩等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。美光看好記憶體價格，將有助 2344 華邦電、2408 南亞科、2337 旺宏等的營運。

2. 被動元件：漲幅已大，相關公司包括 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、3068 美磊、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、2456 奇力新、3537 堡達、2478 大毅、2375 智寶、6175 立敦、6173 信昌電、8043 蜜望實、8163 達方、6127 九豪、6155 鈞寶、5345 天揚、5328 華容等，操作此族群宜留意風險。

3. 光學：雙鏡頭、無人商店、微投影等應用日廣，3504 揚明光、3362 先進光、3019 亞光、6209 今國光、4976 佳凌、3406 玉晶光、3059 華晶科等週五走勢整齊。

4. 網通：中興事件將告一段落，光通訊如 3234 光環、3081 聯亞、4979 華星光、4977 眾達 - KY、3450 聯鈞、6426 統新等可望走出谷底。5G、物聯網、雲端服務等將帶動需求成長，5388 中磊、3596 智易、2345 智邦、3491 昇達科等相關公司長線可受惠。

5. 世足賽概念股：世足賽帶動相關商機，9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、8404 百和興業 - KY、1476 儒鴻等相關公司有題材加持。