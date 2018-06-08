美國參議員要求Alphabet和推特提供與中國企業共享數據的情況

美國一名資深參議員周四表示，他已經要求谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)和推特(TWTR.N)提供他們與中國供應商達成任何數據共享協議的情況。此前Facebook(FB.O)在本周稍早披露，與多家中資企業有此類合作。

參議院情報委員會副主席、民主黨人沃納(Mark Warner)表示，他已於周四致信上述公司，並公開了信件內容。

Facebook周二稱，與至少四家中國公司存在數據分享的合作關系，其中包括受到美國情報機構安全審查的華為。華為是全球第三大智能手機生產商。

Alphabet先前已宣布與華為、移動設備生產商小米以及中國科技平台騰訊建立戰略夥伴關系。

沃納在聲明中稱，自2012年以來，「中國共產黨與華為和中興通訊(000063-CNZ)等設備生產商的關系已經成為美國國家安全疑慮的一個來源。」中興通訊是中國第二大電信設備廠商。

沃納詢問Alphabet執行長佩奇(Larry Page)，該公司是否與中興通訊、聯想或TCL存在「第三方合作夥伴關系」，以及是否進行過審計以確保這些企業對消費者數據的處理方式恰當。他還詢問推特執行長Jack Dorsey，該公司是否也與華為有關系。

谷歌周四在一份電郵中稱，「我們與全球幾十家(制造商)有合作協議，其中包括華為。我們不會(向他們)提供接觸谷歌用戶數據的特別許可，我們的協議中包含隱私與用戶數據安全保護條款。」

新興市場危機未完！除了印度盧比、土耳其裏拉、阿根廷披索、墨西哥披索、印尼盾等大幅貶值外，巴西貨幣雷亞爾兌每美元一度低見3.9123，為2016年3月以來最低，已接近「4」的警戒線。就此，外國傳媒報道，巴西央行已明確表示，會再度加大匯市幹預力度。

美銀美林早前指出，根據往績，新興市場貨幣走勢往往預示危機，當中，若巴西雷亞爾兌每美元下跌至4的時候，很可能會導致市場出現去槓桿，從而引發危機。

路透華盛頓6月7日

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