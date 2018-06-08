〈FII掛牌〉為何股票名稱不是富士康而是「工業富聯」？陳永生這麼說

富士康 (FII)(工業富聯) 今 (8 日) 正式於上交所上市交易，也一如預期快速鎖住漲停，上漲 44.01%，一舉成為 A 股第一大市值科技企業。董事長陳永正也利用上市敲鐘的機會，重申希望工業富聯以後是平台公司，未來會有各種各樣的合作夥伴。

談上市：高興只要一秒鐘就好

陳永正表示，對於上市的興奮，「高興只要一秒鐘就好」。他表示，上市有兩方面的責任，一是對股東的責任，股東的期望很高；另外是對行業的責任，工業互聯網領域沒有標準，需要去探索和結合。

陳永正在上市儀式後的媒體交流會上表示，很多人說 FII 是閃電過會，其實不是，過去 1 年多公司一直在為上市做準備。

62 歲的陳永正先後在摩托羅拉、微軟、NBA 等公司擔任過高層，他昨天接受《上海證券報》專訪，說明為何公司上市，證券簡稱不是富士康，而決定叫「工業富聯」。

陳永生表示，工業互聯網是發展中國製造 2025 的最佳途徑之一，富士康已經具備了相應的實力，所以將物聯網、機器人、人工智能相關業務拆分出來，組成工業互聯網業務進行上市。這個簡稱，正好說明了工業互聯網的發展方向，並希望藉助上市，跟上產業發展浪潮。

談未來：8K+5G 的發展方向

對富士康來說，多年來一直在謀求產業升級，從勞動力密集型的「紅海」，邁入萬物互聯、無人工廠的「藍海」。陳永正指出，目前公司已經擁有 6 座無人工廠、6 萬台機器人，而這些只是工業互聯網的一部分，更重要的是把這一切連接起來，產生大數據，再在大數據中融入人工智能，最終用人工智能來操作工廠。

公司的發展方向，一如郭台銘多次提到的「8K+5G」。陳永正說，通過收購夏普，公司已經掌握了 8K 影像技術，與 5G 結合形成「8K+5G」的獨特技術優勢，在此基礎上，與工廠佈網、物聯網信息蒐集等尖端技術整合，最終打造成為無人智能工廠。

此外，陳永正表示，工​​業富聯不僅是家製造型公司，更是一家平台公司。在這個平台上，公司可以將積累多年的製造經驗、科技成果、解決方案提供給廣大中小企業，幫助中小企業轉型升級。

未來在中國發展，陳永正在上市的媒體交流會上，也談到與 BAT 的關係。他表示，互聯網企業需要發展 O2O，他們也需要發展線下業務。因此工業富聯跟互聯網巨頭是彼此依存、彼此發展的關係，未來都可能有合作。工業互聯網跟互聯網是兩個事情，工業互聯網是物與物之間的連接，互聯網是人與人之間連接。